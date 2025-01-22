方向已定！大陸地方「兩會」熱議新能源車、低空經濟

2025年大陸各地政府工作報告相繼出爐，新能源汽車產業及與密切相關的「低空經濟」成為地方「兩會」熱詞。根據統計，在大陸31個省份的2025政府工作報告中，過半省份明確提及新能源汽車產業；近10個省份提及低空經濟。其中有7個省份制定新能源汽車產量、產值及充電樁建設目標。

財聯社報導，從產業端看，大陸多個省圍繞自家省份的重點車企開展工作，在進一步夯實產業優勢的同時，擴大產業鏈集群效應。

在各地的政府工作報告中，廣東省提出要大力發展積體電路、新能源汽車、人工智慧、低空經濟、等新興產業，培育具身智慧、6G等未來產業，打造國家新型工業化示範區，爭創國家未來產業先導區。同時，深汕比亞迪汽車工業園二期、肇慶寧德時代二階段工程等產業專案的建設，也被寫入政府工作報告中。

與廣東省類似，河南省在工作報告中，重點提及新能源汽車產業。作為行業龍頭，比亞迪於2021年入駐鄭州航空港區，迅速開展新能源乘用車和核心零部件產業、新材料產業等多個專案。不僅是比亞迪，河南還有17家整車生產企業、600多家規模以上汽車零部件企業，產業集群效應日益顯現。

河南省在政府工作報告中特別強調，要支持比亞迪、上汽、奇瑞、宇通等企業「擴量提質」，力爭整車產量200萬輛、新能源汽車140萬輛。

重慶市則圍繞長安、賽力斯等集群生態，提出健全零部件供應鏈體系，推動「重慶造」整車上量換新、揚帆出海，加快打造智慧網聯新能源汽車之都，力爭汽車產量達到260萬輛，其中新能源汽車在2024年95.3萬輛的基礎上提升至130萬輛。

作為汽車產業重鎮的天津市，則提出要服務一汽豐田、一汽大眾、長城汽車加快適合市場需求的新車型供給，重點推動汽車配套產業轉型升級，積極融入新能源和「智慧網聯車」的頭部企業、「新勢力」企業的配套供應鏈。

北京、河北和吉林省同樣強調了汽車產業集群化發展的重要性。北京市提出，在新能源整車及零部件等領域推進一批重大工程，聚焦綠色能源等重點產業，謀劃打造一批新的萬億級（兆元）產業集群。

河北省強調，要聯合京津推進「六鏈五群」建設，優化新能源和智慧網聯汽車產業布局，做大、做強國家先進製造業集群；吉林省則提出，要促進新材料、新能源、新裝備集群化融合發展。

上述的「六鏈五群」，「六鏈」是指氫能、生物醫藥、網路安全和工業互聯網、高端工業母機、新能源和智能網聯汽車、機器人等產業鏈；「五廊」是指京津新一代信息技術、京保石新能源裝備、京唐秦機器人、京張承綠色算力和綠色能源、京雄空天信息等產業廊道。