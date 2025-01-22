快訊

麥當勞放任性侵？英國調查一年後，上百人集體控訴

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

到小紅書也不自由！外媒：中共網信辦要求密切監控「TikTok難民」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
先前TikTok面臨可能在美被禁時，大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入大陸社交平台「小紅書」，外媒引述知情人士稱，上周中共中央網信辦已要求「小紅書」須密切監控中外用戶互動。（路透）
先前TikTok面臨可能在美被禁時，大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入大陸社交平台「小紅書」，外媒引述知情人士稱，上周中共中央網信辦已要求「小紅書」須密切監控中外用戶互動。（路透）

就在先前TikTok面臨可能在美被禁時，有大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入大陸社交平台「小紅書」。外媒引述知情人士稱，中共中央網信辦上周向「小紅書」提出「必須密切監控中外用戶互動，必要時介入，審查大陸政治等敏感內容」等要求。

《華爾街日報》報導，應當局要求，「小紅書」嘗試降低大陸用戶看到外國帖文的機會；也有「小紅書」用戶指出，最近幾天打開「小紅書」的「發現頁」，基於用戶個人興趣推薦的內容中，出現外國用戶帖文的頻率，較先前明顯下降；外界懷疑「小紅書」修改演算法，減少向大陸用戶推送外國用戶相關內容。

但也有網民認為，TikTok在美國恢復運作，會吸引「TikTok難民」選擇「回家」；部分外國用戶不適應大陸社交平台生態，新鮮感消退、完成政治訴求表達後，也可能放棄「小紅書」。

CNN先前報導，一名自稱非二元性別的美國用戶，21日在小紅書發文，詢問該平台是否歡迎同志族群，但該文很快就被刪除；隔天該用戶再發文稱，因為此事決定退出該平台，竟遭恐同言論攻擊，還有人批評美國人不應該把他們的文化強加在中國。

另外，有男性用戶分享赤膊照遭到刪除，不解地問為何小紅書不能發布健身腹肌照，「我在TikTok和Instagram上都沒有遇到這種事」，其他大陸用戶建議他把乳頭遮住，因為大陸社交平台通常會將顯示乳頭的照片判定有性暗示。

TikTok 小紅書 美國

延伸閱讀

【重磅快評】TikTok難民湧入小紅書 但川普仍是最後贏家

小紅書改變金門陸客 愛去「養豬協會」、不買高粱改買什麼？

抖音難民潮蔓延至歐洲！小紅書下載量暴增成最大贏家？

小紅書一鍵翻譯上線 英日法語都支援 yyds、xswl也能翻

相關新聞

到小紅書也不自由！外媒：中共網信辦要求密切監控「TikTok難民」

就在先前TikTok面臨可能在美被禁時，有大批自稱「TikTok難民」的美國TikTok用戶，湧入大陸社交平台「小紅書」...

陸踩線團傳2月來…北市先邀賞燈團 業者：迎陸客準備好了

大陸文旅部17日宣布恢復福建上海團客赴台遊，傳台灣旅遊業者向對岸組團社發出踩線邀約最快春節後2月間。北市府表示，迎接陸團...

陸城市更新 去年花逾13兆台幣

大陸國務院住房城鄉建設部表示，2024年中國共實施城市更新項目6萬餘個，完成投資約2.9萬億元人民幣（約13兆台幣），綜...

華為攻AI 另闢蹊徑 自研昇騰晶片瞄準「推論」應用

在輝達（NVIDIA）受到美國管制，晶片無法向大陸銷售之際，華為正透過自研的昇騰（Ascend）晶片，完成人工智慧（AI...

「打貿易戰沒有贏家」 丁薛祥：陸將加大宏觀政策調控力度

應對美國總統川普上台帶來的加徵關稅議題，大陸國務院副總理丁薛祥21日在達沃斯論壇上表示，大陸不追求貿易順差，願意進口更多...

川普上任首日未對大陸加關稅 人民幣漲至逾一個月高點

美國總統川普上任首日並未宣布對中國大陸加徵關稅，激勵人民幣匯率大反攻，漲至逾一個月新高。專家指出，川普對貿易政策的最新表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。