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美擬對中國加關稅 學者：影響中國競爭力

中央社／ 香港22日電

香港學者認為，一旦美國對中國加徵10%關稅，將影響中國和香港貨品在美國的競爭力

外電報導，美國總統川普表示，他的政府正討論自下月1日起，對中國進口商品加徵10%關稅。

香港電台今天報導，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受訪問時說，中國運往美國的貨品再被徵收10%關稅，競爭力一定受影響。

他並說，美國加徵關稅將令美國物價上升，推高通膨，又或降低消費意欲，最終也許會影響美國降息的步伐，甚至終止，這也將對香港經濟帶來少許不利，拖慢復甦步伐。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦也表示，美國再向中國貨品加徵關稅，將令港商在美國市場失去競爭力。

他說，部分港商已在東協國家設立生產線，對於那些沒有轉移生產線的港商而言，如果未能承受新增關稅，可能就要放棄美國市場。

他表示，歐美是香港的重要市場，消費者較有能力花費，東協的消費者未必可負擔較貴重貨品。

競爭力 美國 香港

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