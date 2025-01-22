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盼兩岸觀光破冰...北巿業者稱旅宿量能足夠 商圈也盼陸客來掃貨

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
目前西門町的伴手禮店雖已經恢復到疫情前家數，約20多家。本報資料照片
目前西門町的伴手禮店雖已經恢復到疫情前家數，約20多家。本報資料照片

大陸文旅部17日宣布開放福建、上海陸客來台團體遊，兩岸觀光旅行社業者動起來。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，現在業者都殷殷期盼陸客團開放，尤其旅館飯店、相關觀光產業量能都準備好了，就看中央結果。

李奇嶽說，陸客團來台，不是什麼新市場，過去它就是成熟市場，目前現有的市場機制都很熟悉、大家也都不陌生，且還曾是占據台灣最大觀光客源，業者接待都很有經驗，陸客喜歡的產業界也都很了解，所以只要開放陸客團，量能不用擔心，只要將服務品質做好，這才是最要緊。

李也以台北市為路，若恢復陸客團來台，台北市一定搶得到客，因「境外旅客愈多，台北市受益越大，包括陸客也是」，儘管機場進出點可能是在桃園，但台北桃園近，很多國際客一來就往跑台北。以境外旅客來台看，包括日韓、大陸等8成都會到台北旅遊。

西門徒步區促進會理事長劉金龍表示，西門商圈希望快恢復陸客團來，因觀光客到台北8成都會來西門町，絕對能提升西門町商家業績，尤其過去經驗，陸客最愛買伴手禮，伴手禮店都一直很期待能不能恢復疫情前業績，雖不知道現在陸客的購買力如何，但對商家來說，重點是「陸客有來就好」。

劉金龍說，目前西門町的伴手禮店雖已經恢復到疫情前家數，約20多家，但日本客買得比較少，韓國客還好，依過去經驗，最會買伴手禮的就是大陸客，幾乎可用「掃貨」形容，都買很多，去送親戚朋友，西門商圈當然期望陸客團恢復，伴手禮店業者更是最期待。

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