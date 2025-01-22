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陸踩線團傳2月來…北市先邀賞燈團 業者：迎陸客準備好了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府近期也向陸委會申請燈節賞燈團來台，時間也是2月台北燈節期間，規畫具台北特色的亮點遊程。圖為台北大巨蛋。本報資料照
北市府近期也向陸委會申請燈節賞燈團來台，時間也是2月台北燈節期間，規畫具台北特色的亮點遊程。圖為台北大巨蛋。本報資料照

大陸文旅部17日宣布恢復福建上海團客赴台遊，傳台灣旅遊業者向對岸組團社發出踩線邀約最快春節後2月間。北市府表示，迎接陸團市府準備好了。據了解，北市府近期也向陸委會申請燈節賞燈團來台，時間也是2月台北燈節期間。

大陸踩線團來台之前，北市府今年台北燈節會先有上海賞燈團，會在春節連假後、燈節期間來台旅遊，邀請包括上海燈藝師、主要旅行社業者等組賞燈團約數十人，此行目的也是希望可以將台北市的觀光亮點行銷出去。

「我們是準備最早的！」北市觀光傳播局長王秋冬表示，對於邀請大陸來台觀光台北市是最早準備，台北市準備好了」，這次上海旅遊業者的賞燈團，北市府會安排貓空自然美景、美食、夜市、大巨蛋、松菸、台北一零一等景點迎客，「迎接陸客來台北市觀光商機，北市府準備好了」。

王秋冬說，台北與上海市都有定期交流，雙方彼此都不陌生，只要中央一核准，馬上可以進行雙方的對接旅遊。對於這次大陸文旅部宣布恢復福建上海團客赴台遊，王說，台北市有松山機場、距桃園機場也很方便，台北市觀光相當具吸引力，再與其他縣市合作推遊程，這樣是最好的方式。

據了解，其實去年雙城論壇舉辦時，上海市副市長華源去年雙城論壇一宣布將開放陸客來台利多，北市包括旅館、飯店、及產業界都已經有積極在私下對接，業者說「萬事具備，就只欠東風」。

上海 北市府 桃園機場 燈會

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