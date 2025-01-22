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晃不停！凌晨連4震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

比亞迪 星國銷量稱冠

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

新加坡電動車市場的快速增長，為大陸車企提供市場機會。最新統計數據顯示，比亞迪去(2024)年在新加坡銷量超越日本Toyota和德國BMW，首次躍居新加坡乘用車銷量榜首，同時蟬聯電動車銷量冠軍。

新加坡陸路交通管理局（LTA）近日公布數據顯示，2024年新加坡共註冊新車43,022輛。其中，比亞迪註冊新車6,191輛，市場占比14.4%，較2023年的1,416輛大幅增長超三倍，Toyota以5,736輛退居第二，BMW以5,042輛位列第三。

綜合財新網和新華社報導，比亞迪早在2014年前後就進入新加坡市場，最初以城市電動公車為切入點，推動當地公車的新能源轉型。2022年7月，比亞迪正式進軍新加坡乘用車市場，用一年時間便成為最受歡迎的電動車品牌。

由於新加坡市場相對較小，購車成本尤其高，一直是車企難以攻克的高地，消費者主要看中比亞迪的產品性價比高。2024年前8個月，比亞迪在新加坡註冊的車輛數位居榜首，是新加坡歷史上首次有純電動車品牌登頂銷量排行榜。

新加坡2021年發布《2030綠色發展藍圖》，計劃在2040年前全面淘汰內燃車，且為鼓勵電動車普及，新加坡政府還推出一系列激勵措施，包括撥款3000萬新加坡元資助電動車相關計劃。人民日報旗下「海外網」引述一名汽車行業顧問分析，隨著新加坡消費者對大陸電動汽車品牌接受度提高，銷售將會保持強勁。

新加坡 電動車

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