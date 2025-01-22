萬科信貸 評級遭調降
大陸房企萬科旗下境內債持續下挫，執行長祝九勝日前傳出被公安帶走，引發市場對萬科財務狀況的關注與憂慮。在此之際，國際評級機構標準普爾及惠譽先後調低萬科的信貸評級，兩家機構同時將萬科評級納入負面觀察名單，顯示萬科評級有可能進一步下調。
據香港《經濟日報》，標普將萬科長期發行人信貸評級由「B+」調降兩級至「B-」，萬科（香港）的長期發行人信貸評級亦同樣下調兩級至「B-」，萬科香港高級無抵押票據發行評級則由「B」降至「B-」。惠譽則將萬科長期外幣及本幣發行人違約評級自「B+」調降至「B-」，並同萬科（香港）的長期發行人違約評級、高級無抵押評級及未償付高級票據評級，由「B」調至「CCC+」。穆迪已把萬科的評級從「B2」降至「Caa1」。
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