碧桂園報喜 股票復牌大漲

停牌近十個月，曾經在大陸房地產業規模第一的碧桂園，在公布債務重組提案和財報後，於昨（21）日公告已滿足復牌指引並恢復買賣。在復牌後，碧桂園盤中一度大漲近30%，最終漲幅收斂至17.53%，以每股港幣0.57元作收。

從公告來看，碧桂園復牌條件主要是先前「拖欠」的2023年財報、2024年半年報已在今年1月14日完成發布。其中，值得關注的是，在充分提列減損後，碧桂園淨資產為正，截至2024年6月底該數據為人民幣741億元。

碧桂園還稱離岸債務重整稍有進展，並表示已制定計劃及措施以緩解流動性壓力。

碧桂園表示，今年1月9日公布境外債重組提案，旨在減少債務最多達116億美元，最長延長到期時間11.5年，並將融資成本從約6%降低到約2%。目前，對重組提案的關鍵條款，碧桂園已與由七家知名銀行（包括中銀香港、建銀亞洲等）組成的協調委員會達成共識。

同時，碧桂園在香港的清盤呈請聆訊延後至5月26日，該公司獲得更多時間以便與債權人就重組計畫達成協議，該公司此前表示已與主要銀行就債務重組提案關鍵條款達成共識，預計在2月底前與債權人將達成協議。

儘管市場對碧桂園復牌報以正面回應，但部分分析師對後續走勢並不樂觀。摩根大通Karl Chan等分析師近期稱，即使碧桂園現在股價表現積極，仍認為這或只是受短線投資者的投機行為所驅動。

彭博產業研究則認為，大陸百強房企的拿地規模自2020年達到高峰以來已大幅下降約人民幣3.4兆元，隨銷售持續低迷、融資困難以及重組進程曠日持久，流動性復甦受阻，大陸房市的復甦仍需要更多時間。