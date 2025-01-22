輝達揪北京 推進機器人技術合作

輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）一行，日前到訪北京國家地方共建具身智慧型機器人創新中心。塔拉表示，將在2025年推動雙方進一步深化合作。

據《科創板日報》報導，在長達兩小時的深度座談中，該創新中心與輝達就世界模型、數據生成、高精度先進模擬器和機器人全身控制等方向進行了深入討論，並規劃了相關合作事宜。

北京國家地方共建具身智慧型機器人創新中心，是大陸首家聚焦人型機器人核心技術、產品研發、應用生態建設的創新中心，成立於2023年11月，由優必選、小米機器人等機器人行業領軍企事業單位聯合組建，圍繞「天工」和「開物」兩大核心任務攻堅。

先前1月19日，宇樹科技CEO王興興在個人社交平台秀出與黃仁勳合影，並表示：「新的一年，全新開始，加油。」

這次同框是因為黃仁勳在北京參加例行年會時，會見了多家大陸頭部機器人公司的代表，其中就包括宇樹科技。另據統計，到場的機器人企業還包括銀河通用、逐際動力、加速進化等，銀河通用創始人兼CTO王鶴、深湧智慧Emerging AI創始人黃可鋮等創業者皆到場。