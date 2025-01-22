快訊

晃不停！凌晨連4震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達揪北京 推進機器人技術合作

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）。 路透通訊社
輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）。 路透通訊社

輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）一行，日前到訪北京國家地方共建具身智慧型機器人創新中心。塔拉表示，將在2025年推動雙方進一步深化合作。

據《科創板日報》報導，在長達兩小時的深度座談中，該創新中心與輝達就世界模型、數據生成、高精度先進模擬器和機器人全身控制等方向進行了深入討論，並規劃了相關合作事宜。

北京國家地方共建具身智慧型機器人創新中心，是大陸首家聚焦人型機器人核心技術、產品研發、應用生態建設的創新中心，成立於2023年11月，由優必選、小米機器人等機器人行業領軍企事業單位聯合組建，圍繞「天工」和「開物」兩大核心任務攻堅。

先前1月19日，宇樹科技CEO王興興在個人社交平台秀出與黃仁勳合影，並表示：「新的一年，全新開始，加油。」

這次同框是因為黃仁勳在北京參加例行年會時，會見了多家大陸頭部機器人公司的代表，其中就包括宇樹科技。另據統計，到場的機器人企業還包括銀河通用、逐際動力、加速進化等，銀河通用創始人兼CTO王鶴、深湧智慧Emerging AI創始人黃可鋮等創業者皆到場。

北京 機器人 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳北京尾牙致詞：輝達重新發明了電腦 成為AI發展關鍵

黃仁勳在北京大讚華為3摺機 還說中國有「養育之恩」

人類史上首見「兆億富翁」 未來10年內可望出現5位…黃仁勳也入列

【愛書任務】「AI教父」黃仁勳的管理哲學！投票抽好書《輝達之道》

相關新聞

陸城市更新 去年花逾13兆台幣

大陸國務院住房城鄉建設部表示，2024年中國共實施城市更新項目6萬餘個，完成投資約2.9萬億元人民幣（約13兆台幣），綜...

華為攻AI 另闢蹊徑 自研昇騰晶片瞄準「推論」應用

在輝達（NVIDIA）受到美國管制，晶片無法向大陸銷售之際，華為正透過自研的昇騰（Ascend）晶片，完成人工智慧（AI...

川普上任首日未對大陸加關稅 人民幣漲至逾一個月高點

美國總統川普上任首日並未宣布對中國大陸加徵關稅，激勵人民幣匯率大反攻，漲至逾一個月新高。專家指出，川普對貿易政策的最新表...

輝達揪北京 推進機器人技術合作

輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）一行，日前到訪北京國家地方共建具身智慧型機器人創新中心。塔拉表示，將在...

碧桂園報喜 股票復牌大漲

停牌近十個月，曾經在大陸房地產業規模第一的碧桂園，在公布債務重組提案和財報後，於昨（21）日公告已滿足復牌指引並恢復買賣...

萬科信貸 評級遭調降

大陸房企萬科旗下境內債持續下挫，執行長祝九勝日前傳出被公安帶走，引發市場對萬科財務狀況的關注與憂慮。在此之際，國際評級機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。