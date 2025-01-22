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晃不停！凌晨連4震「最大規模5.4」嘉義阿里山也很搖

川普上任首日未對大陸加關稅 人民幣漲至逾一個月高點

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

美國總統川普上任首日並未宣布對中國大陸加徵關稅，激勵人民幣匯率大反攻，漲至逾一個月新高。專家指出，川普對貿易政策的最新表態較競選時的強硬立場緩和，使得之前因擔憂加稅問題而貶值的非美元貨幣出現大幅反彈。

離岸人民幣對美元昨（21）日凌晨一度漲超800點，升幅超過1%，最高見到7.2589，創2024年12月11日以來新高。在岸人民幣亦強勁反彈，一度回升到7.2510。昨日人民幣中間價報7.1703，亦較前日調升183點，為去年11月8日以來最高。

路透引述交易員表示，川普未立即宣布對中國加徵關稅，美元回調讓人民幣獲得喘息時機，短期看美國關稅風險向後延遲，但川普政策不確定性很高，關稅政策施壓可能隨時捲土重來；春節假期前市場結匯需求或有所增加，有利人民幣暫時持穩。

面對川普上任後的關稅政策，外界普遍認為中方會讓人民幣貶值因應，但人民幣匯率穩定成為大陸官方難題。美媒《華爾街日報》引述接近大陸決策層人士稱，北京正在展開內部討論，即該允許人民幣貶值多少。報導認為，作為重要政治象徵，大陸國家主席習近平正釋出要讓人民幣堅挺的訊號。

人民幣匯率 川普 關稅

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