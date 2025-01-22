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陸餐飲業 去年倒閉近300萬家

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

數據顯示，大陸過去一年有近三百萬家餐飲門店歇業，創下新高。從需求層面看，消費者面對資產縮水，消費觀趨於理性務實，更追求性價比；從行業層面，大陸全國餐飲門店已嚴重供給過剩，行業「內卷」（指內部過度競爭）加劇，導致出清現象越來越普遍。有分析更指，今年上半年可能還會迎來一波更猛烈的閉店潮。

據大陸餐飲產業媒體「紅餐網」報導，過去一年歇業的餐廳類型涉及廣泛，涉及正餐、茶飲、咖啡、烘焙、火鍋、甜品、自助餐和烤肉等各大品類。許多餐廳更傳出破產、跑路、欠薪或被討債等負面消息。

位於北京的義大利餐廳「Opera BOMBANA」曾是名流雲集的用餐場所，卻在經營十一年後，於去年四月一夜倒閉；上海有米其林三星主廚坐鎮的「L'Atelier 18」甫於去年初開業，到同年中旋即倒閉；還有被視為「深圳最難預定牛排店」的牛排館燃扒房Steak house也被曝歇業，有消費者稱人民幣上千元的儲值都還來不及使用。

更多品牌選擇大幅縮減門市數量或退出大陸市場。連鎖飲料店「厝內小眷村」顛峰時期曾開出近五百門市，截至去年十二月初，只剩下不到五十家店；連鎖火鍋店「哥老官」的門市數量從鼎盛時期的百餘家，減至六十多家；日本摩斯漢堡則在去年六月宣布退出大陸市場，關閉六家門市。

分析指出，需求層面來看，由於外部環境不確定性增加，大陸消費者愈來愈理性，會追求更具性價比的餐飲品類，精緻餐飲或網紅餐廳就會受到較大衝擊；至於行業層面，相關數據顯示，大陸餐飲已嚴重供給過剩，大陸每千人就擁有七家餐飲門店，這項數據在世界排名第一，並造成行業「內卷」加劇。

民食之本創始人歐峰指出，大陸的餐飲行業在經歷快速成長後，目前進入到衰退過程，如果今年經濟有所好轉，到了年底餐飲行業也會好起來，但在此之前，餐飲行業的大洗牌仍是必然，今年上半年可能還會迎來一波更猛烈的閉店潮。

消費者 牛排 餐廳

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