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閩、滬踩線團 申請2月來台

聯合報／ 記者黃淑惠余弦妙／台北報導

大陸團客來台旅遊再傳出進展。大陸文旅部日前宣布開放福建、上海陸客來台團體遊，這兩地的觀光旅行社業者全面動起來，首發的踩線團已分別向我交通部觀光署申請入台，預計情人節前夕來訪。

據了解，上海觀光協會準備送件申請，將於二月十三日組踩線團、帶相關旅行社業者來台；福建地區的旅行社業者也組團，將申請二月十二日以參加春季旅展為名從高雄入境，將在南部高雄、中部及北部辦理推廣會。

交通部觀光署昨表示，尚未收到申請案件。對於兩岸觀光，觀光署強調，恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊立場不變，也期盼能夠盡速循觀光小兩會協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

行政院今日將召開觀光諮詢委員會，兩岸觀光議題預料也將是業界關注焦點。

兩岸開放是疫後解封的最後一塊拼圖，國內旅行社、飯店等觀光業者都相當期待，隨大陸文旅部宣布開放上海及福建陸客來台團體遊，這次不再只是樓梯響，兩地觀光業界全面動起來，積極組團要來台進行深度環境了解，赴台旅遊對於同文同種的陸客還是很有吸引力。

據悉，這次因為時間急迫，上海方面先定位為雙城論壇後的兩市交流，由上海觀光協會主導，帶上海當地多家大型旅行社業者來台參訪。福建更積極，已組織近四十人的團來台，成員來自各地的旅行業者，來台了解疫後市場有哪些新的景點可推廣。

台灣商業總會榮譽理事長賴正鎰指出，大陸文旅部宣布近期將開放上海及福健陸客來台團體遊，有助於兩岸關係正向發展，台旅遊業展雙臂歡迎，盼兩岸旅遊全解禁回復榮景。

上海 旅行社 陸客

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