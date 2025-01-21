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陸工信部：加力推動「兩新」 針對「十五五」推重大投資

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院新聞辦公室21日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會，工業和信息化部副部長張雲明（左二）、工業和信息化部運行監測協調局局長陶青（左三）、工業和信息化部信息通信發展司司長謝存（右一）介紹「大力推進新型工業化、推動經濟高質量發展」情況。圖／中新社
大陸國務院新聞辦公室21日舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會，工業和信息化部副部長張雲明（左二）、工業和信息化部運行監測協調局局長陶青（左三）、工業和信息化部信息通信發展司司長謝存（右一）介紹「大力推進新型工業化、推動經濟高質量發展」情況。圖／中新社

大陸工信部相關負責人21日表示，啟動實施新一輪「十大重點行業穩增長工作方案」，充分釋放這些行業規模大、關聯廣、帶動強的效應，且加力推進大規模設備更新、消費品「以舊換新」，著眼「十五五」謀劃推出一批重大投資項目。

大陸國新辦21日舉行「中國經濟高質量發展成效」記者會，大陸工信部副部長張雲明表示，大陸2024年製造業投資全年年增9.2%，在「兩新」政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）作用下，設備工器具購置投資年增15.7%，比全部投資高12.5個百分點，拉動全部投資增長2.2個百分點。並稱去年工業經濟克服外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，保持總體平穩、穩中有進。

對於下一步工作，在推動新能源車產業發展上，張雲明提及4點：一是加快突破新體系電池等關鍵核心技術；二是制定促進換電模式發展的指導意見，加力推進公共領域車輛全面電動化試點；三是探索開展汽車碳排放、汽車動力蓄電池碳足跡管理，推動核算標準和結果的國際互認；四是研究開展整車企業集團化管理，支持優勢企業提質增效做優做強。

張雲明表示，加大對工業大省、工業大市的支持力度，完善促進產業有序轉移政策機制，支持各地發展壯大特色優勢產業，研究制定《建立保持製造業合理比重投入機制工作方案》等。

大陸「十大重點行業」為鋼鐵、有色、石化、化工、建材、機械、汽車、電力裝備、輕工、電子，先前工信部表示，這些行業規模大、帶動性強，關聯性比較高，增加值合計占規模以上工業在70%左右。

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