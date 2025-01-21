鬆一口氣？川普上任首日未祭關稅 大陸股匯市隨即反應
美國總統川普上任首日並未直接宣布對中國加徵關稅，中國股匯市隨即做出反應，其中離岸人民幣匯率創今年新高，A股互有漲跌。川普就職演說中重申對外國徵收關稅和稅收，以及設立外部稅務署。分析認為未來對中國加徵關稅勢在必行。
川普就職首日並未如事前宣稱立刻對中國加徵關稅，令不少投資人鬆了一口氣，今天中國的股匯市隨即反映。
據第一財經、香港經濟日報，今天離岸人民幣兌美元匯率強勢上漲，收復7.3關口，一度攻上7.25，創下今年以來新高，隨後在7.27至7.28間震盪。今天的人民幣中間價為7.1703，為去年11月8日以來新高。
至於A股三大指數今天開盤後一度走跌，由黑翻紅後維持震盪，截至收盤，上證指跌0.05%，深成指漲0.48%，創業板指漲0.36%。
雖然川普並未立刻宣布加徵關稅，然而在就職演說上強調「要對外國徵收關稅和稅收，以提升我們公民的財富。為此，我們正在設立外部稅務署，負責徵收所有的關稅、稅款和收入，會有大筆資金從外國流入我們的國庫」。
這席話讓市場關注後續政策走向，分析師則認為未來對中國加徵關稅勢在必行。
澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指出，目前看美國加徵關稅的風險將延後，中國有充足的時間和談判優勢，就貿易、地緣衝突等事項與川普政府達成短期協議。但長期而言，美中局勢懸而未定，加上川普政策反覆無常，關稅風險和美國貿易保護主義仍是趨勢。
川普在競選期間曾表示，將對輸入美國的全球進口商品課徵10%到20%的高額關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅。
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