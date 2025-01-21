陸去年城鎮新增就業1256萬人 陸官方稱「總體穩定」

大陸人社部發布數據指出，2024年大陸全國城鎮新增就業1256萬人，較2023年新增12萬人；去年全年城鎮調查失業率平均值為5.1%。並稱總體就業形勢穩定。不過，就業數據仍與民眾感受存在「體感溫差」。

綜合澎湃新聞、中新網報導，大陸人社部21日召開2024年第4季記者會，人力資源社會保障部新聞發言人、政策研究司司長盧愛紅表示，年底脫貧人口務工規模3305.2萬人。全年向665萬戶次參保企業發放「失業保險穩崗擴崗資金」人民幣386億元。

對於外界關注大學畢業生就業問題，人力資源社會保障部人力資源流動管理司司長張文淼表示，去年12月以來，人社部舉辦全國人力資源市場高校畢業生就業服務專項行動，共組織25.1萬家用人單位、提供476.8萬個職位，共吸引286.2萬名高校畢業生等求職者投遞簡歷，58.5萬人達成了初步就業意向。

大陸統計局20日公布2024年12月的分年齡組失業率統計數據顯示，12月大陸城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為15.7%，較上月下降0.4個百分點；不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.6%，較上月下降0.1個百分點；不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，較上月上升0.1個百分點。其中，16-24歲勞動力失業率已連續4個月下降。

大陸統計局數據顯示，2024年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比前一年下降0.1個百分點。

只是，大陸統計局的數據，仍與民間實際感受存在「體感溫差」，特別是失業數據，常引起網民熱議。有網友稱，該數據與身邊實際情況差異很大，有網民說，自己公司已經裁員3批，也有網民開始質疑，大陸官方數據對「就業」的定義與統計方式，並呼籲應該公布靈活就業的數據，同時也有網民認為，要統計有多少公司不交社保等意見。