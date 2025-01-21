川普首日對陸沒祭關稅、延TikTok禁令 外銀：想討價還價

美國總統川普上任首日簽署多項行政命令，包括加徵關稅、延遲TikTok禁令75天等，外界關注中美關係後續走勢。法國外貿銀行經濟學家認為，川普並未提及對中國大陸的關稅措施，並延後TikTok「不賣就禁」的禁令，相信是其「討價還價」的措施，也可能與他想跟大陸重修關係有關。

川普在就職演說提及要重整美國貿易體制，設立對外關稅部門，對其它國家徵收關稅以富美國人民。川普上任首日便宣布，預計將在2月1日對美國主要貿易夥伴加拿大、墨西哥徵收25%關稅，並未提及中國大陸。

香港經濟日報報導，法國外貿銀行首席美國經濟學家霍奇（Christopher Hodge）認為，馬斯克（Elon Musk）即將擔任美國政府效率部（DOGE）部長，而他與中國大陸擁有緊密的經濟聯繫，不排除川普在第2任期會跟中國大陸更緊密合作。

他指出，如果川普對中國大陸加徵60%關稅，確實會對其經濟構成重大衝擊，同時中國大陸在俄烏戰爭中占有重要角色，中美有更多合作空間，或許川普會以關稅為手段，要求與陸方在其它方面展開更多合作。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia-Herrero）指，中國大陸是對川普政府施政準備最充足的國家，因受它影響最大，也清楚知道川普的想法，從川普表示擬於上任百天內訪陸的行徑，初步看來中國大陸是贏家。

香港電台報導，花旗集團中國股票策略師劉顯達認為，美國將以關稅與中國大陸談判，預計今年對陸首階段加徵15個百分點的關稅，令來自大陸的產品平均關稅稅率提高至34%，將對中國大陸出口及國內生產總值（GDP）分別帶來6%、1%的負面影響。

而TikTok可能成為雙方博弈籌碼之一。川普延後TikTok「不賣就禁」法令75天，以允許政府有機會對TikTok採取適當行動。川普表示，有關行政命令賦予自己關閉或出售TikTok的權力，且在潛在協議下，美國應取得TikTok一半的控制權，如果陸方不批准協議，美國就可能會向其徵收關稅。

俄通社報導，察哈爾學會研究員、西南交通大學區域與國別研究中心研究員錢亞旭分析，一方面大陸態度非常明確，不允許出售涉及核心技術的企業。另一方面，字節跳動高層表明，寧願關停TikTok在美業務也不願意出售。而川普的表態，實際上是以技術、法律手段進行博弈：先「漫天要價」、再逐步「坐地起價」。如果TikTok同意這樣的交易，將會產生非常不利的示範效應，因為這不僅僅關係TikTok的命運，還將影響其它陸企的國際化進程。