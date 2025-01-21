被指靠軍工吃軍工 中國電科前副總何文忠遭提公訴

2024年4月落馬的中國電子科技集團有限公司前副總經理何文忠，曾被指「靠軍工吃軍工」，近日被提起公訴，成為繼貴州紀委前副書記張平之後，今年第二名被公訴的落馬中管幹部。

據人民日報20日報導，何文忠涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由河北省張家口市人民檢察院審查起訴。近日，張家口市人民檢察院已向張家口市中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控何文忠利用擔任中國電子科技集團公司第十一研究所所長助理、副所長、所長，中國電子科技集團有限公司總工程師、戰略規劃部主任職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，以及在經濟往來中，違反國家規定，收受回扣歸個人所有，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

何文忠成為繼貴州紀委原副書記張平之後，今年第二名被公訴的落馬中管幹部（一般為副部級以上官員）。

2023年5月，何文忠獲任中國電子科技集團有限公司前副總經理、黨組成員，不到一年的時間，在2024年4月因涉嫌嚴重違紀違法被查，並於同年10月被「雙開」（開除黨籍和公職）。當時中共中紀委國家監委特別指出他私欲膨脹，「靠軍工吃軍工」，大搞權錢交易等，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，隨後遭檢方逮捕。

英國金融時報（Financial Times）去年4月指出，中國反腐敗機構調查中國最大軍事裝備供應商之一的高管人員，是中國國防機構出現動盪的新跡象。

2023年至今，不少中國軍方將領遭到整肅，尤其是負責監督中國核武庫的火箭軍和裝備採購部門的軍事高官，也傳出再有軍工巨頭神隱，引發中國軍工系反腐風暴是否持續的猜測。

香港星島日報19日報導，中國核工業集團黨組書記、董事長余劍鋒缺席此前在北京召開的反腐工作會議；另外，中國航空工業集團官網已撤下副總經理、有「殲20之父」之稱的楊偉等人的簡歷訊息。