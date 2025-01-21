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中國31省市經濟成長目標出爐 普遍不低於5%

中央社／ 台北21日電

中國31省市的地方兩會已先後召開，根據各地發布的政府工作報告，今年的經濟成長目標普遍設定在5%及以上，僅青海不到5%。對比去年，有10個省市下調目標數字。

2025年中國全國政協會議及全國人大會議「兩會」將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開，隨著山東、四川、安徽、甘肅的地方兩會於20日召開，中國31省市均已公布今年的政府工作報告。

綜合第一財經、界面新聞、貝殼財經，多數省市將今年的經濟成長目標設定在5%以上，廣東、江蘇、山東、浙江、四川、河南等6個經濟大省中以四川省設定的目標最高，為5.5%以上。

除了經濟成長率目標，四川省政府工作報告還提到2025年城鎮新增就業85萬人，城鎮調查失業率5.5%左右、消費者物價指數年增2%左右、地方一般公共預算收入增長2%等目標。

據統計，在31省市中，西藏2025年的經濟成長目標最高，設定為「7%以上、力爭8%」；目標數字最低的是青海，僅4.5%，是31個省市中唯一不及5%的地方。

雖然今年地方政府的目標幾乎都在5%及以上，但與去年相比仍有10個省份下調了目標數字。

今年中國全國的經濟成長率目標將於全國兩會期間宣布。

路透社日前引述消息人士透露，在去年的中共中央經濟工作會議中，官方顧問建議2025年經濟成長目標設定在4%至5%區間，多數與會者贊成將目標設定在5%左右，與2024年持平。

兩會

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