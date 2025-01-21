聽新聞
0:00 / 0:00
不到5個月！比亞迪超跑「仰望U9」交付100輛
大陸汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，截至當天，「仰望U9」累積交付達到100台，為超跑首次達成的歷史性成就。「仰望U9」自去年8月下旬首批交付，等於不到5個月賣了100輛。
「仰望U9」是比亞迪旗下高端汽車品牌仰望推出的1款純電超跑，定位為百萬級純電動性能超跑，去年2月25日發布上市，上市價格為人民幣168萬元（單位下同，約新台幣756萬元）。
先前比亞迪官方透露訊息，「仰望U9」長寬高分別為 4966x2029x1295/1338mm，軸距 2900mm，標配碳纖維車頂、尾部擴散器，可選配賽車尾翼。
此外，仰望U9搭載比亞迪全球獨創的「易四方U型電機」，採四電機布局、配備雲輦-X技術，四電機綜合功率達960kW，峰值扭矩1680N·m，峰值轉速21000rpm，整車最大馬力超1300Ps，0-100km/h加速時間達到2.36秒。官方宣稱搭配旋變傳感器後，識別精度、響應速度將遠高於傳統超跑。
大陸近年推出不少高端超跑，包括阿波羅IE、紅旗S9、蔚來EP9、Hyper SSR、前途K50等。部分品牌超跑採限量銷售，如紅旗S9全球生產限量99台，售價超過人民幣千萬元，但未公開銷售數據；蔚來EP9則是全球限量6台，傳是僅提供給蔚來投資者的非賣品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言