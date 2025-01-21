快訊

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

情牽王柏傑3年爆分手！謝欣穎突發聲「你有什麼我值得去愛」疑洩心境

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

聽新聞
0:00 / 0:00

不到5個月！比亞迪超跑「仰望U9」交付100輛

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，「仰望U9」累積交付達到100台。圖為去年9月在「2024世界製造業大會」展館內的「仰望U9」新能源汽車。（新華社）
大陸汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，「仰望U9」累積交付達到100台。圖為去年9月在「2024世界製造業大會」展館內的「仰望U9」新能源汽車。（新華社）

大陸汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，截至當天，「仰望U9」累積交付達到100台，為超跑首次達成的歷史性成就。「仰望U9」自去年8月下旬首批交付，等於不到5個月賣了100輛。

「仰望U9」是比亞迪旗下高端汽車品牌仰望推出的1款純電超跑，定位為百萬級純電動性能超跑，去年2月25日發布上市，上市價格為人民幣168萬元（單位下同，約新台幣756萬元）。

先前比亞迪官方透露訊息，「仰望U9」長寬高分別為 4966x2029x1295/1338mm，軸距 2900mm，標配碳纖維車頂、尾部擴散器，可選配賽車尾翼。

此外，仰望U9搭載比亞迪全球獨創的「易四方U型電機」，採四電機布局、配備雲輦-X技術，四電機綜合功率達960kW，峰值扭矩1680N·m，峰值轉速21000rpm，整車最大馬力超1300Ps，0-100km/h加速時間達到2.36秒。官方宣稱搭配旋變傳感器後，識別精度、響應速度將遠高於傳統超跑。

大陸近年推出不少高端超跑，包括阿波羅IE、紅旗S9、蔚來EP9、Hyper SSR、前途K50等。部分品牌超跑採限量銷售，如紅旗S9全球生產限量99台，售價超過人民幣千萬元，但未公開銷售數據；蔚來EP9則是全球限量6台，傳是僅提供給蔚來投資者的非賣品。

人民幣 品牌 高端

延伸閱讀

美化財報？比亞迪遭控負債達1.45兆元 卻只揭露不到一成

Atto 3開價比Kona Electric、EV3都還要便宜！比亞迪正式進軍韓國乘用車市場

川普上台後移往東南亞和印度？大陸傳正阻撓蘋果比亞迪等外移

比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

相關新聞

大陸地方開兩會 關注夜間經濟

「夜間經濟正成為城市競爭的新賽道。」在2025年河南省兩會上，河南省政協委員、河南省文化和旅遊規劃研究院院長張祥宇如是說...

船市復甦…江蘇造船 交船期排到2028年

江蘇省第十四屆人民代表大會第三次會議19日在南京召開，省長許昆林在政府工作報告中提到，2024年江蘇船舶海工出口規模占中...

人民幣貶值抗美關稅？美媒：北京內部有雜音

面對川普上任後的關稅政策，外界普遍認為中方會讓人民幣貶值因應，但人民幣匯率穩定成為大陸官方難題。美媒《華爾街日報》引述接...

不到5個月！比亞迪超跑「仰望U9」交付100輛

大陸汽車巨頭比亞迪旗下品牌「仰望汽車」21日宣布，截至當天，「仰望U9」累積交付達到100台，為超跑首次達成的歷史性成就...

應對川普關稅新局 陸海關總署宣布孫梅君任黨委書記

大陸海關總署21日宣布，由河南省委副書記孫梅君任海關總署黨委書記。據大陸海關總署官網消息，21日上午，中共中央組織部有關...

FT：華為另闢蹊徑 要擴大中國大陸AI晶片市占

在輝達（Nvidia）對中國大陸銷售面臨美國管制之際，華為正尋求透過幫助企業採用其自研晶片，完成人工智慧（AI）中的「推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。