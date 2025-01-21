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應對川普關稅新局 陸海關總署宣布孫梅君任黨委書記

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸海關總署21日宣布，由河南省委副書記孫梅君接任該署黨委書記。圖／取自正觀新聞
大陸海關總署21日宣布，由河南省委副書記孫梅君接任該署黨委書記。圖／取自正觀新聞

大陸海關總署21日宣布，由河南省委副書記孫梅君任海關總署黨委書記。據大陸海關總署官網消息，21日上午，中共中央組織部有關負責同志出席海關總署領導幹部會議，宣布前述人事命令。至於大陸海關總署的原任黨委書記俞建華，則是在去年12月10日，因「突發疾病搶救無效」離世，人事懸置至孫梅君上任。

大陸正面臨外部環境的不確定性，美國總統川普表示將立即開始全面改革美國貿易體系，先前他聲稱會成立「對外稅務局」（External Revenue Service），收取來自外國的「所有關稅、稅費及收入」，中國大陸也將是關稅徵收標的之一。

公開資料顯示，孫梅君1965年生於四川，西南農業大學農業經濟管理專業大學畢業，在職研究生（華南農業大學農業經濟管理專業）、管理學博士、高級統計師。

孫梅君自1986年7月開始於大陸統計局工作，歷任農村司農林統計處科員、農調總隊林牧漁業處主任科員、綜合處副處長、處長、農業調查處處長；2004年在大陸國務院研究室工作，歷任農村經濟研究司處長、副司長、巡視員兼副司長；2012年任大陸國務院食安委員會辦公室政策法規司司長；2013至2017在國家食品藥品監督管理總局，歷任綜合司長、副局長等職；2018年任大陸國家市場監督管理總局副局長。

孫梅君在2020年開始進入大陸的地方政府，當年12月至2023年11月擔任北京市常委，並擔任統戰部部長、組織部部長；2023年擔任河南省委副書記、政法委書記。

最近孫梅君受訪是針對大陸農業「高質量發展」做出回應，她在央視訪問稱，河南正全面推進良田、良種、良法、良機、良制的「五良」集成融合，探索形成了糧食大面積均衡增產的「河南模式」；在「扛穩糧食安全重任」的同時，河南也在積極推進農業「全產業鏈」的發展。

海關

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