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中國最新青年失業率降至15.7% 連4個月下降

中央社／ 台北21日電

中國國家統計局昨天公布2024年12月的分年齡組失業率統計數據。數據顯示，16到24歲的勞動人口失業率降至15.7%，為連續4個月下降。

據中國國家統計局20日公布，2024年12月，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為15.7%，較之前一個月下降0.4個百分點；全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.6%，較之前一個月下降0.1個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較之前一個月上升0.1個百分點。

其中，全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率已連續4個月下降。

中國國家統計局數據顯示，2024年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比2023年下降0.1個百分點。2024年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1120121

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