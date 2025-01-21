川普就任 離岸人民幣深夜大反攻 一度漲逾800個基點

美國總統川普20日就職，受川普對貿易政策最新表態有所緩和影響，離岸人民幣兌美元在20日深夜持續大反攻，一度漲超800個基點；21日離岸人民幣兌美元升至7.253元，創2024年12月11日以來新高。分析認為近期人民幣或將迎反彈。

綜合中新經緯、財聯社數據，離岸人民幣兌美元20日晚間持續拉升，接連收復7.31、7.30、7.29、7.28、7.27關口，一度漲破7.26關口，最高報7.2588，漲超800點、漲幅超過1%。在岸人民幣同步上漲，人民幣兌美元在岸價21日凌晨3時收報7.279元，較17日晚間收盤上漲459個基點。

財聯社報導，匯管信息研究院副院長趙慶明表示，川普對貿易政策的最新表態，與競選時的強硬立場有所緩和，這讓之前因擔憂而導致的非美元貨幣貶值，出現逆轉和大幅反彈。他指出，9月底以來，一系列非美元貨幣出現了超預期下跌，近期人民幣匯率與日圓、歐元、英鎊等將迎來一波反彈。

中金公司外匯組指出，對人民幣匯率而言，重點或是美國對中國大陸關稅政策的推進力度與節奏。有消息指出，川普計劃在20日發布一份備忘錄，指示聯邦機構研究貿易政策，並評估美國與其他國家的貿易關係，但不會在上任的第1天就徵收新的關稅。

中國大陸關注川普上任前後的局勢，因此連續釋出穩定人民幣匯率的訊號，包括在港發行央票、上調跨境融資宏觀審慎調節參數，同時人行副行長宣昌能於14日記者會上強調「三個堅決」，並表示下階段要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

中金公司外匯組稱，上述新聞發布會對匯率著墨較多，顯示主政者對於外匯市場預期管理的重視程度較高。貨幣當局「穩匯率、穩國際收支」等目標將會一以貫之。在當前外部壓力尚未明顯緩解，內需有待進一步修復的背景下，「穩匯率政策」仍將保持較強的力度。