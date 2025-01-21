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嘉義6.4強震「緊急成立EOC」高鐵今全線正常營運

重慶經濟增長 今年力拚6%

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

重慶市六屆人大三次會議19日開幕。重慶市長胡衡華在作政府工作報告時表示，預計重慶市2024年地區生產總值達到3.2兆元人民幣、同比增長5.7%；2025年全市地區生產總值預期目標為同比增長6%左右。

中新社報導，過去一年來，重慶推進渝車出海行動計畫，汽車、手機、摩托車出口實現同比兩位數增長，「新三樣」出口同比增長23.8%，對東協進出口同比增長13.8%，外貿外資結構向優。

穩外貿方面，重慶將穩住筆電、手機等優勢產品出口，推動關鍵設備、高端裝備、有色金屬等進口，積極發展中間品貿易、服務貿易、綠色貿易、數位貿易和跨境電商，支持外貿企業開拓內銷市場。 　　

穩外資方面，重慶將建立存量項目增資擴產清單和外商投資項目機會清單，加大對歐洲、東協、日韓等重點地區招商引資力度。 　　

外資 東協 電商

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