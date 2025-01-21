重慶經濟增長 今年力拚6%
重慶市六屆人大三次會議19日開幕。重慶市長胡衡華在作政府工作報告時表示，預計重慶市2024年地區生產總值達到3.2兆元人民幣、同比增長5.7%；2025年全市地區生產總值預期目標為同比增長6%左右。
中新社報導，過去一年來，重慶推進渝車出海行動計畫，汽車、手機、摩托車出口實現同比兩位數增長，「新三樣」出口同比增長23.8%，對東協進出口同比增長13.8%，外貿外資結構向優。
穩外貿方面，重慶將穩住筆電、手機等優勢產品出口，推動關鍵設備、高端裝備、有色金屬等進口，積極發展中間品貿易、服務貿易、綠色貿易、數位貿易和跨境電商，支持外貿企業開拓內銷市場。
穩外資方面，重慶將建立存量項目增資擴產清單和外商投資項目機會清單，加大對歐洲、東協、日韓等重點地區招商引資力度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言