廣州出口 去年突破7千億

廣州海關20日發布2024年廣州外貿成績單。據統計，2024年，廣州市外貿進出口值達1.12兆元（人民幣，下同），年度規模創歷史新高，同比增長3%。其中，出口值達7005.5億元，同比增長7.8%，在歷史上首次突破7000億元大關。

中新社報導，數據顯示，2024年，廣州對聯合國統計分組中約95%的國家和地區都有進出口記錄，對其中約130個國家和地區進出口實現正成長，歐美市場對廣州產品的需求仍然旺盛，2024年廣州對美國、歐盟出口分別同比增長14%、10.6%。

新質生產力催動廣州出口持續向好發展。據統計，2024年，廣州製造業產品出口同比增長8.7%，高技術產品出口同比增長9.7%。全年汽車出口突破15萬輛，同比增長53.1%，出口船舶突破100艘，同比增長41.6%。快消品也有較快增長，廣州目前已成為中國大陸美妝洗護用品第一大出口城市，去年出口近100億元，同比增長32.1%。

從外貿經營主體看，2024年，廣州市有進出口實績的經營主體近2.6萬家，同比增長14.9%。其中，有進出口實績的民營企業數量首次突破2萬家，達到2.2萬家，占有進出口記錄的外貿主體數量比重超過85%。