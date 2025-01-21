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大陸地方開兩會 關注夜間經濟

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
近期，大陸地方兩會密集召開，夜間經濟被多地寫入政府工作報告。圖為遊客和市民在貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市夜間消費聚集區。（新華社）
近期，大陸地方兩會密集召開，夜間經濟被多地寫入政府工作報告。圖為遊客和市民在貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市夜間消費聚集區。（新華社）

「夜間經濟正成為城市競爭的新賽道。」在2025年河南省兩會上，河南省政協委員、河南省文化和旅遊規劃研究院院長張祥宇如是說。

中新社報導，近期，大陸地方兩會密集召開，夜間經濟被上海、陝西、湖南等多地寫入政府工作報告。河南省政府工作報告在2025年重點工作中提到積極發展夜間經濟。 　　

大陸商務部發布的《城市居民消費習慣調查報告》顯示，大陸60%的消費發生在夜間，大型購物中心每天18時到22時的消費額占比超過全天的一半。

河南省商業經濟學會副秘書長胡鈺認為，夜間經濟是生命力強、創新空間大、融合發展度高、彈性勢能高的經濟業態，已成為城市創新業態、培育市場、助力就業、擴大消費的新引擎。　　

自2020年河南發布《關於促進夜經濟發展的指導意見》以來，夜間經濟與文旅產業深度融合，催生了洛陽「古都夜八點」、開封大宋不夜城等一系列品牌項目，夜遊、夜展、夜學、夜健等新興消費方式層出不窮。 　

在張祥宇看來，夜間經濟是一座城市經濟開放度、便利度和活躍度的晴雨表，傳統的「吃飯+逛街+唱歌」已不是夜間經濟的全部。河南的夜間經濟仍面臨基礎設施不完善、服務配套不健全、管理不規範、產品同質化嚴重等問題。 　　

對此，河南省人大代表魯玉建議，根據不同地域的產業和消費特色，通過科學規畫、創新營銷策略、提升軟硬體服務水平等措施，推進夜間經濟項目精品化、細分化，來打造一些兼具煙火氣、時尚潮和國際性的夜間經濟品牌。

河南省商業行業協會秘書長姜東輝認為，目前大陸已有一批可示範可推廣的夜間經濟創新樣本，河南可借鑒其成功經驗，利用自身文化和交通優勢，建設高品質IP打卡地，以多元化場景激活夜間經濟新態勢，將其帶來的流量轉化為經濟發展的持久增量。

兩會 經濟發展

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