大陸地方開兩會 關注夜間經濟

「夜間經濟正成為城市競爭的新賽道。」在2025年河南省兩會上，河南省政協委員、河南省文化和旅遊規劃研究院院長張祥宇如是說。

中新社報導，近期，大陸地方兩會密集召開，夜間經濟被上海、陝西、湖南等多地寫入政府工作報告。河南省政府工作報告在2025年重點工作中提到積極發展夜間經濟。

大陸商務部發布的《城市居民消費習慣調查報告》顯示，大陸60%的消費發生在夜間，大型購物中心每天18時到22時的消費額占比超過全天的一半。

河南省商業經濟學會副秘書長胡鈺認為，夜間經濟是生命力強、創新空間大、融合發展度高、彈性勢能高的經濟業態，已成為城市創新業態、培育市場、助力就業、擴大消費的新引擎。

自2020年河南發布《關於促進夜經濟發展的指導意見》以來，夜間經濟與文旅產業深度融合，催生了洛陽「古都夜八點」、開封大宋不夜城等一系列品牌項目，夜遊、夜展、夜學、夜健等新興消費方式層出不窮。

在張祥宇看來，夜間經濟是一座城市經濟開放度、便利度和活躍度的晴雨表，傳統的「吃飯+逛街+唱歌」已不是夜間經濟的全部。河南的夜間經濟仍面臨基礎設施不完善、服務配套不健全、管理不規範、產品同質化嚴重等問題。

對此，河南省人大代表魯玉建議，根據不同地域的產業和消費特色，通過科學規畫、創新營銷策略、提升軟硬體服務水平等措施，推進夜間經濟項目精品化、細分化，來打造一些兼具煙火氣、時尚潮和國際性的夜間經濟品牌。

河南省商業行業協會秘書長姜東輝認為，目前大陸已有一批可示範可推廣的夜間經濟創新樣本，河南可借鑒其成功經驗，利用自身文化和交通優勢，建設高品質IP打卡地，以多元化場景激活夜間經濟新態勢，將其帶來的流量轉化為經濟發展的持久增量。