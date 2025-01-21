IDC：陸手機出貨向上

全球市調機構IDC發布最新報告顯示，2024年全年大陸智慧手機市場出貨量年增5.6%，為連續兩年下滑後觸底反彈。其中，大陸折疊手機出貨量年增30.8%。該機構預計，在大陸國家消費補貼政策的刺激下，2025年大陸智慧手機市場將延續增長趨勢，折疊手機將進入「小年」（指量較少），更多廠商持觀望態度，將更加保守。

IDC報告顯示，2024年全年大陸智慧手機出貨量約2.86億支，市場在2024年展現出明顯的復甦跡象，特別是在換機需求的逐步釋放和消費政策刺激的推動下，市場出貨量顯著回升。

IDC中國研究經理郭天翔指出，儘管2024年智慧手機市場整體表現回升，但廠商仍需關注潛在的市場風險。消費者換機潮可能在補貼政策的刺激下進一步延續，但過度依賴補貼政策可能會帶來未來需求的透支。因此，手機廠商在戰略、產品和技術上的調整顯得尤為關鍵。

從品牌排名來看，2024年全年大陸前五大智慧手機廠商為是：vivo、華為、蘋果、榮耀和OPPO；而最新的2024年第4季，大陸前五大智慧手機廠商分別是：蘋果、vivo、華為、小米和榮耀。

一段時間以來，科技界觀察折疊手機與AI手機誰能成為帶動2025年手機市場的增長亮點。據IDC數據，折疊手機方面，雖然去年全年大陸折疊手機出貨量約917萬支，但在去年第4季出貨量達到250萬支，連續九季高速增長之後，首次年減9.6%。顯示折疊產品出貨正放緩。

就折疊手機品牌前五名分別為市占率近50%的華為，榮耀、vivo、小米與OPPO，後四名市占率分別為20.6%、11.1%、7.4%與5.3%。IDC中國在前些時候曾發布「2025年中國智慧手機市場十大洞察」，預計2025年中國智慧手機市場的出貨量將達到2.89億支，年增1.6%，並且預計未來幾年出貨量將保持穩定。同時預計新一代AI手機市場預計到2025年出貨量將達到1.18億支，年增59.8%，整體市場占比將達到40.7%。