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產能過剩、需求不足…陸多家鋼企2024年虧損持續擴大

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在產能過剩與需求不足雙重困境下，大陸鋼鐵行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司2024年業績受到擠壓。路透
在產能過剩與需求不足雙重困境下，大陸鋼鐵行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司2024年業績受到擠壓。路透

近期大陸山東鋼鐵、重慶鋼鐵、八一鋼鐵在內等多家鋼企發布預虧公告，在產能過剩與需求不足雙重困境下，行業仍處於磨底階段，鋼鐵類上市公司業績受到擠壓。分析認為2025年鋼鐵市場將持續震盪偏弱運行，鋼企薄利開局。

山東鋼鐵17日晚間發布業績預告指出，經財務部門初步測算，預計2024年度歸母淨利潤虧損額為人民幣20.5億元至24億元，與2023年同期虧損約4億元相比，虧損額增大。該公司稱，受大陸國內鋼鐵市場環境沒有根本性改觀、政策限產、費用集中處理等因素影響，公司經營面臨較大壓力和挑戰，與上年相比虧損增大。

每日經濟新聞報導，除了山東鋼鐵外，重慶鋼鐵、八一鋼鐵、杭鋼股份、三鋼閩光、凌鋼股份等鋼鐵類上市公司，近日也發布了業績預虧公告。其中重慶鋼鐵、凌鋼股份去年虧損擴大。

從前述鋼企發布公告綜合梳理虧損原因，不脫鋼材價格低位震蕩，鐵礦石等主要原料、燃料價格處於相對高位運行，同時行業整體處於磨底階段，訂單和需求持續偏弱，導致供給強於需求。行業整體呈現「三高三低」，意即高產量、高出口、高成本、低需求、低價格和低效益。

而鋼企也正在期待轉機，蘭格鋼鐵研究中心數據顯示，去年11月大陸鋼鐵行業經營景氣度明顯轉強，帶動前11個月鋼鐵行業累計經營實現扭虧為盈。大陸統計局數據顯示，黑色金屬冶煉和壓延加工業單月盈利311.8億元，創年內單月盈利新高。

展望2025年，蘭格鋼鐵研究中心主任王國清認為，從鋼企盈利來看，2025年1月鋼鐵市場震蕩偏弱運行態勢下，疊加原料端供需關係相對寬松，整體繼續下移，預計2025年1月鋼企經營以薄利開局。

中國工業報報導，2025年大陸鋼鐵需求有有利因素，也有風險因素，但不確定性大於2024年。大陸冶金工業規劃研究院副院長肖邦國近日表示，2025年在很多工業領域的鋼材需求是增長的，但是房地產下行將拖累鋼材需求的增長。未來大陸鋼鐵行業如果想改變當前經營形勢比較差的局面，只有化解產能過剩，一是靠市場競爭，二是靠兼併重組。

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