美化財報？比亞迪遭控負債達1.45兆元 卻只揭露不到一成

GMT研究公司指出，中國大陸電動車巨擘比亞迪依賴營運資金融資的作法，持續掩蓋債務水準快速膨脹的事實，該公司提供的淨債務數據，可能不到實際淨債務的一成。

總部設在香港、曾就中國大陸恆大集團提出警告的GMT表示，雖然快速成長企業依賴債務來讓事業加速擴張不是新鮮事，比亞迪似乎「沉迷」於供應鏈融資。GMT在研究報告中指出，如果採取調整以反映已移出資產負債表的應收帳款，並將逾期90天以上的應付帳款視為負債，截至去年6月30日，比亞迪實際淨債務可能達到人民幣3,230億元（441億美元，新台幣1.45兆元）。對比之下，根據比亞迪數據，截至2024年中該公司淨債務為人民幣277億元。

比亞迪視為「其他應付款」的項目缺乏細節，是GMT憂慮核心。根據財報，截至2023年12月底比亞迪其他應付款達到人民幣1,650億元，遠高於2021年底的人民幣413億元。相較之下，2023年吉利汽車控股公司貿易及其他應付款項為人民幣874億元，2021年為人民幣574億元。吉利「其他應付款項」也提供較多資訊，這些資訊涉及吉利負債金額及債主身分。

GMT提到的供應鏈融資能讓供應商提前收到發票款項，但較常見的是延後收款時間。比亞迪拒絕就GMT報告置評，該公司在香港市值約1,050億美元。

比亞迪去年賣出425萬輛新能源車，銷量比2023年成長40%，創歷史新高。為強化全球電動車野心，比亞迪已開發出一艘能運載9,200輛車的輪船，這艘船名為「比亞迪深圳」， 最近正式駛離碼頭，這也是全球最大汽車輪船。