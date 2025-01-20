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彭博：深圳市政府閉門會議 要維持萬科穩定經營

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸房地產巨頭萬科營運狀況不佳，流動資金吃緊。彭博引述知情人士表示，深圳市政府17日就萬科的情況召開閉門會議。（路透資料照）
大陸房地產巨頭萬科營運狀況不佳，流動資金吃緊。彭博引述知情人士表示，深圳市政府17日就萬科的情況召開閉門會議。（路透資料照）

彭博引述知情人士表示，深圳市政府上周五（17日）就大陸著名建商萬科的情況召開閉門會議。在這家地產商流動性壓力增大的背景下，顯示政府部門正高度關注事態的發展。上述知情人士稱，在會議上，深圳市政府官員表示要維持萬科的穩定經營。萬科總部位於深圳，最大股東「深圳地鐵」是深圳市國資委直管的大型國企，當地政府對萬科的影響深遠。

知情人士稱，官方還計劃引入新的審計團隊和財務顧問，梳理萬科的地產項目和資產，不過目前討論仍處於初步階段，尚可能有變化。

先前大陸金融監管機構和深圳市政府已協調萬科融資延期，但自年初以來，萬科備受關注，該公司面對債務集中到期的償付壓力，同時其房屋銷售大降，虧損擴大。

大陸「經濟觀察網」16日晚間稱，萬科總裁祝九勝15日被公安機關帶走，不過17日凌晨祝九勝在微信朋友圈轉發了「萬科泊寓」公眾號的連結，配文宣傳「泊寓商旅短租，節前出差，春節團聚，節後返工，短暫過渡，選商旅短租，連住更實惠」，意味他已經回家，不過萬科對此沒有公開回應，萬科股價隨即大跌。

據公開資料，祝九勝1969年出生，現任萬科董事、投資與決策委員會委員、總裁、執行長。 1993年取得中南財經大學（現中南財經政法大學）經濟學碩士學位；2003年獲中南部財經政法大學經濟學博士學位；2012年加入萬科，2012至2015年擔任公司資深副總裁。

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