【專家之眼】北京對台新招──美女牌
最近這幾年以來，大陸從中央到地方的台辦負責人，許多都是美女打先鋒，這尤其讓大陸的台胞有明顯的感受。
約20多年前，筆者就曾感到，當時的國台辦相關人員包括負責人與發言人，都疾言厲色、公事公辦、毫不含糊，因而建議這樣會把台灣人嚇跑，當時也有說法，就是因為人才有限，必須如此，如今情況大不相同。
若以位階順序來觀察，去年初上任的國台辦副主任吳璽，就是一個典型的事例，其雍容華貴的風度與談吐，確實讓人耳目一新。吳璽是由大陸外交部領務司長調來國台辦，具有多年外交與領務經驗，現擔任國台辦副主任，自然讓人產生相當的想像空間。
國台辦的發言人朱鳳蓮，也是溫文儒雅，發言不慍不火，雖然偶爾也疾言厲色，但總比大男生要親切許多，因而生反作用也必然有限。
更讓人驚豔的，就是上海市台辦主任金梅。據聞她是少數民族，外表亮麗，看似影星，而且內在充實，確實也是一張典型的美女牌。月前，兩岸舉行雙城論壇，金主任被拒絕訪台，其實說不過去，因為她是業務主管，另外的考量，可能是為了防止美女所可能引發的轟動，使會談失焦。
除此之外，大陸各省市的台辦主任，也多美女如雲，而且又能幹稱職，這對於大陸的台灣工作，確實產生不少加分效果。由此可見，北京對台工作的用心，因而期盼能在當前的相對友善的氛圍之下，兩岸能早日春暖花開。
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