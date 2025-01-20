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「以舊換新」 催出陸家電零售額新高

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

為刺激內需，中國大陸去年大力推動消費品「以舊換新」政策，帶動家電行業零售額創新高。據大陸國家統計局統計，去年限額以上單位家用電器和音像器材類商品零售額達到一兆三○七億元（人民幣，下同），約台幣四點六兆元，比前年成長百分之十二點三，首次突破人民幣兆元大關。

去年八月，大陸推出家電以舊換新政策，給予冰箱、洗衣機、電視、空調等家電最高售價百分之廿、不超過兩千元的補貼。所謂限額以上單位，是指年度銷售額超過一定金額的零售企業。

新華社報導，去年大陸官方加力支持以舊換新家電產品，實現銷售量六二○○多萬台，直接拉動消費近二七○○億元。去年九至十二月，限額以上單位家用電器及音像器材類商品零售額，分別成長百分之廿點五、卅九點二、廿二點二、卅九點三，連續四個月兩位數成長。

報導指，以舊換新透過釋放市場潛在需求，有效促進家電產業規模持續擴大，產量提升。大陸國家統計局數據顯示，去年空調、洗衣機、冰箱等產品產量較快成長。市場監理總局數據顯示，去年三月七日至十一月七日，大陸八大類家電產品數量共新增十點二萬種，較去年同期成長百分之七十九。

除了帶動需求、激發消費，以舊換新政策也提振了家電生產、流通和銷售企業收益，企業營收成長。去年前十一個月，大陸電力產業累計主營業務收入、利潤總額均明顯成長。去年第三季報顯示，一○六家家電板塊上市企業中有九十三家獲利，占比近九成。

今年大陸將繼續推動家電以舊換新政策，商務部表示，今年將把去年八大類家電「擴圍」至十二大類，同時將每人可補貼的空調數量增至三件。

人民幣 冰箱

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