專家：大陸通縮 可能已結束

安本基金（abrdn）分析指出，大陸隱含GDP平減指數（指名目GDP與實質GDP之比）從去年第3季的-0.5%反彈至第4季的年增1.9%。這可能意味大陸經濟的價格通縮或已結束，從而降低實際利率上升而抵銷部分近期政策放鬆的風險。

安本高級新興市場經濟師Robert Gilhooly表示，2024年的中國大陸經濟數據優於普遍市場預期，並顯示經濟將在2025年保持良好走勢。

該行指出，要讓市場相信通縮風險消退，還需要多看未來一兩次數據，因為儘管平減指數意外反彈，但消費者、生產者和出口價格仍持續疲軟，雙方存在落差。

大陸統計局17日公布2024年居民消費價格（CPI）比上年上漲0.2%，而全年工業生產者出廠價格（PPI）和購進價格比上年均下降2.2%。儘管數據比機構預期好，但通縮隱憂仍是大陸經濟當前重點挑戰。

彭博此前引述多位包括摩根大通、花旗在內的華爾街大行預測指出，通縮的狀況將在2025全年持續。其調查15位經濟學家得出的預估中值，預計2025年GDP平減指數為-0.2%。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員曹遠征通過網易財經智庫指出，典型意義通縮是貨幣供應相對減少使物價總水平持續下跌。