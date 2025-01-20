陸人形機器人商業化邁步 樂聚、傅利葉等廠家已交付逾百台

人形機器人在大陸資本市場逐漸成為火熱關鍵字，今年可能進入到拚商業交付階段。近期大陸機器人企業包括樂聚機器人、傅利葉機器人正在拚交付量。

上海證券研報稱，人形機器人產業鏈已進入「百花齊放，百家爭鳴」階段，目前人形機器人進入工業場景已經成為全球確定性較高的應用趨勢，人形機器人商業化落地可期。

綜合《科創板日報》、新華財經等陸媒報導，樂聚機器人表示，公司第100台全尺寸人形機器人已交付北汽越野車，主要運用在空箱搬運及物流分揀兩個場景；傅利葉機器人創始人顧捷在去年第3季曾對外稱，公司交付已超過100台，讓機器人進入真實場景接受用戶與場景錘鍊；智元機器人2024年底工廠總計下線超過900台機器人，發貨將近700台。

圖／經濟日報提供

「強調交付數量，意味著客戶的選擇和認可，這其實是更重要的指標，人形機器人終於從過去的純概念以及炫酷的視頻，到現在終於真正開始走入生產生活場景。」樂聚機器人CEO常琳表示，這代表行業向商業本質回歸。

而各機器人企業開始拚交付，有多重因素考量：一方面要交出成績為後續融資鋪路，關注具身智能領域的一級市場投資人士指出，人形機器人賽道在歷經熱錢湧入後，此時企業需要在業務上有里程碑式的進展，公布量產或交付計劃，除了給過去資方交出成績，同時為接下來繼續融資鋪路；另一方面，則急需應用場景累積數據。多位投資人表示，數據不足是當前人形機器人大規模落地制約因素之一，通過部分場景的率先落地，有希望實現數據的低成本採集。

新華財經報導，智元、傅利葉、宇樹、Agility Robotics等大陸國內外機器人領先企業已經先後開啟人形機器人的小規模量產；行業標竿特斯拉宣布，Optimus有望2025年進入小批量量產階段，將有數千台人形機器人落地內部工廠運行。也因此不少機構預測，2025年或迎來人形機器人的量產「元年」。

不過，也有行業人士認為，人形機器人2025年大規模量產恐難以實現，功能上仍有「一兩步」需要邁過，行業最大阻礙因素可能不在成本，而在於尋找行業落地的標誌性場景。

顧捷說，「人形機器人行業整體還是處於從樣機到小批量產的階段，基本大家的出量都在數百台水平。距離達到大家想像中的幾萬台、幾十萬台大規模的量產，其實還要有一些時日。」