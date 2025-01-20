從投行看大陸／大陸台商為境外子公司代購設備稅收分析

大陸台資企業為境外子公司代採購新設備，通過不同的出口方式可以達到節約出口稅收成本的目的。

大陸台商向東南亞等境外子公司提供設備，須注意不同出口方式會導致出口成本差異。

一、銷售生產設備出口退稅政策

根據大陸稅法規定，擁有進出口經營權的生產企業出口自產貨物（包括視同自產貨物），及舊自用的設備，都可以享受出口免抵退稅政策。設備出口退稅政策具體如下：

1、公司出口自用舊設備可享受出口退稅

根據《關於出口貨物勞務增值稅和消費稅政策的通知》（財稅〔2012〕39號）規定，符合條件的生產企業出口外購的「生產自產貨物的外購設備和原材料」，可視同自產貨物享受出口免抵退稅政策。所謂符合條件，是指公司在持續經營以來，從未發生騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票或農產品收購發票、接受虛開增值稅專用發票等行為。

因此，如果台資企業銷售自用的舊設備且符合上述條件，就可享受出口免抵退稅政策。

2、公司新購設備出口不能享受出口退稅優惠

大陸台資企業如果購買新購設備，要出口到境外的子公司，並不能享受出口退稅政策，因為（1）設備不是公司的自產產品或視同自產產品；（2）財稅〔2012〕39號文提到的舊設備，是指已使用過的設備，也就是企業根據財務會計制度已計提折舊的固定資產，至於新設備並不滿足39號文規定的舊設備出口退稅條件。

二、出口新設備方式不同稅務成本存在差異

假設台商A公司在大陸代境外子公司B公司購買新設備，不含稅金額為90萬元，進項稅額為11.7萬元（90 x 13％），考慮A公司的人工、報關等成本，出口金額為100萬元，該設備的退稅率13％。則不同的出口方式對公司利潤的影響如下：

1、直接報關出口

直接出口不能享受出口退稅政策，只能適用免稅不退稅政策，則採購設備的進項稅額11.7萬元應計入銷售成本，該筆出口設備使公司虧損1.7萬元。具體計算過程為：

銷售收入：100萬元

採購成本：90萬元

進項稅額轉出計入銷售成本：11.7萬元（90x13％）

虧損：（90＋11.7）-100＝1.7萬元

2、通過進出口代理公司出口

A公司通過進出口代理C公司出口該設備，A公司視同內銷，將貨物賣給C公司，假設給C公司5％代理費，則售價為100 x（13％-5％）＝107萬元。該出口模式下A公司、C公司的利潤計算如下：

（1）A公司利潤

銷售收入：107/(1＋13％) ＝94.69萬元

採購成本：90萬元

盈利：94.69-90＝4.69萬元

應交增值稅＝銷項稅額12.31萬元（107 x 13％/(1＋13％)）-進項稅額11.70萬元＝0.61萬元

經計算A公司利潤4.69萬元，繳納增值稅0.61萬元，較直接出口增加利潤6.39萬元（4.69＋1.70）。

（2）C公司利潤

銷售收入：100萬元

採購成本：94.69萬元

盈利：100-94.69＝5.31萬元

經計算C公司利潤5.31萬元，盈利約占A公司收入107萬元比例約為5％。C公司支付給A公司的進項稅額12.31萬元，設備出口後可全額獲得出口退稅。

結論是，合理規劃大陸台資企業對境外子公司的代採購新設備出口方式，是可以節約出口稅收成本。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)