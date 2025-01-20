小紅書爆紅 大股東要賣股

TikTok面臨「不賣就禁」法案生效的壓力，許多美國TikTok用戶瘋湧小紅書。在此熱度帶動下，A股市場小紅書概念股漲勢亮眼，持續成為A股盤面焦點之一。與此同時，小紅書大股東據悉洽售部分持股，紅杉、高瓴、騰訊或有意向入股。

小紅書近日在多國應用程式榜登頂，小紅書概念股持續火熱。截至上周五（17日），來自小紅書的收入明顯增長的匯洲智能在近九個交易日中斬獲六根漲停板，子公司立足小紅書等搭建豐富自媒體資源庫的國旅聯合、透過小紅書等進行產品推廣及銷售的愛慕股份均連續四天漲停作收，子公司在小紅書等進行多通路投入的獅頭股份近四個交易日中有三天漲停。

消息面上，小紅書國際版近日登頂多國應用程式下載榜首。儘管小紅書火熱，有業內人士提醒，小紅書吸引大量的關注和流量的同時，也面臨著諸多挑戰，主要來自語言障礙、內容審核、技術支援及商業模式等，因此小紅書如何留住這些用戶並實現商業變現仍有待進一步觀察。