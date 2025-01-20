陸A股投資展望 外資樂觀

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
近期多家外資機構包括瑞銀、貝萊德等陸續發布2025年A股投資展望，不論是從政策支持力度及投資策略上看，外資都對2025年A股市場持樂觀態度。（中新社）
近期多家外資機構包括瑞銀、貝萊德等陸續發布2025年A股投資展望，不論是從政策支持力度及投資策略上看，外資都對2025年A股市場持樂觀態度。（中新社）

儘管大陸正處地緣政治局勢升溫等多重因素狀態下，近期多家外資機構包括瑞銀、貝萊德等陸續發布2025年A股投資展望，不論是從政策支持力度及投資策略上看，外資都對2025年A股市場持樂觀態度。同時，不少境外資金對A股的關注度也有顯著提升。

《中國經營報》指出，針對2025年A股市場，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，預計將有更多政策推出，隨市場情緒扭轉，更多政策利多將推動新一輪個人投資者的資金淨流入。

孟磊認為，外資對今年A股市場持樂觀態度的主因有多方面因素，包括：政策寬鬆、估值層面、資金走向等原因。在中共中央經濟工作會議有兩個重要關鍵詞，即更積極的財政政策、適度寬鬆的貨幣政策。「中國貨幣政策時隔14年從『穩健』重回『適度寬鬆』，市場對此充滿期待」，不過，仍要等到信貸數字出現躍升，才會對股票市場形成助力作用。

除瑞銀外，貝萊德基金量化及多元資產投資總監王曉京認為，從長期風險溢價模型角度，A股長期投資「性價比」高於近10年乃至近20年中的大多數時間。具體投資方向上，貝萊德基金首席權益投資官神玉飛認為，中央經濟工作會議強調促消費和「人工智慧+」，這可能是2025年最大的兩個政策主線。

而高盛此前曾稱，預測MSCI中國指數和滬深300指數到今年底將走升20%，短期內A股和H股的回報將趨於平衡，市場情緒及流動性或在首季末開始改善，建議繼續「增持」A股和離岸中概股。

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