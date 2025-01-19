盼2035年建成教育強國！大陸推建設規劃綱要 教育支出只增不減

中國今天公布「教育強國建設規劃綱要」，提出未來10年教育政策目標，明定教育經費支出占國內生產毛額（GDP）比例高於4%，一般公共預算教育支出逐年只增不減；並探索逐步擴大免費教育範圍。

在高等教育方面，「綱要」表示要有序擴大大學教育招生規模，擴大研究生培養規模，穩步提高博士研究生占比；在「戰略急需」和新興領域，探索國家拔尖創新人才培養新模式。

中共20大提出至2035年建成教育強國。

新華社今天報導，近日，中共中央、國務院印發「教育強國建設規劃綱要（2024－2035年）」，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

「綱要」揭示的主要目標是：到2027年，教育強國建設取得重要階段性成效；到2035年，建成教育強國。

中國教育部負責人表示，正抓緊研究啟動「加快建設教育強國三年行動計畫」，展開試點探索，加強監測評價，推動「綱要」重大部署落地落實。

「綱要」分為11部分，提出接下來至2035年教育政策方向。

「綱要」首先表明要「加強和改進新時代學校思想政治教育」。確保廣大學生始終忠於黨、忠於國家、忠於人民、忠於社會主義，堅定馬克思主義信仰、中國特色社會主義信念、中華民族偉大復興信心。深化愛國主義、集體主義、社會主義教育；開好講好「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課。

「綱要」並要求統籌推進「雙減」（減輕學生作業和校外培訓負擔）和教育教學品質提升。「鞏固校外培訓治理成果，嚴控學科類培訓，規範非學科類培訓」。壓減重複性作業，減少日常考試測試頻次。

「綱要」提出「落實健康第一教育理念，實施學生體質強健計畫，中小學生每天綜合體育活動時間不低於2小時，加強校園足球建設，有效控制近視率、肥胖率」。

「綱要」宣示辦強辦優基礎教育，夯實全面提升國民素質戰略基點 ，提出「探索逐步擴大免費教育範圍」。穩步增加公辦幼兒園學位供給，落實和完善普惠性民辦幼兒園扶持政策。「支持有條件的幼兒園招收2至3歲幼兒」。

在高等教育方面，「綱要」要求增強高等教育綜合實力，打造戰略引領力量，「鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學」。有序擴大優質本科（大學）教育招生規模，擴大研究生培養規模，穩步提高博士研究生占比，大力發展專業學位研究生教育。

「綱要」還要求完善拔尖創新人才發現和培養機制。著力加強創新能力培養，面向中小學生實施科學素養培育「沃土計畫」；面向具有創新潛質的高中學生實施「脫穎計畫」等。「在戰略急需和新興領域，探索國家拔尖創新人才培養新模式。」

「綱要」並宣示提高教師政治地位、社會地位、職業地位。保障教師課後服務工作合理待遇，優化教師工資結構，落實完善鄉村教師生活補助政策。強化高中、幼稚園教師工資待遇保障，完善職業學校教師績效工資保障制度，推進大專院校薪酬制度改革。維護教師職業尊嚴和合法權益，減輕教師非教育教學任務負擔。

「綱要」還要求各級政府要加大財政投入力度，建立預算撥款和績效激勵約束機制，「確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經費支出占國內生產總值比例高於4%」。逐步提高預算內投資用於教育的比重。

根據中國教育部發布的「2023年全國教育經費執行情況統計公告」，2023年中國大陸教育經費總投入人民幣6兆4595.04億元（約新台幣29.07兆元），比2022年成長5.33%；財政性教育經費占GDP比例為4%。