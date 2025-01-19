2024陸遊戲業兩樣情！騰訊迎遊戲大年 「誅仙」開發商慘虧損超4億

儘管2024年被視為大陸遊戲產業豐收年，但企業呈現兩樣情。大陸知名遊戲企業完美世界近日披露，預計2024年公司業績年增率由盈轉虧，預計2024年歸母淨利潤虧損11億至13億元。並稱對部分項目採取關停、縮減規模等措施，且採取人員優化。

完美世界17日晚間披露，公司2024年營業收入預計出現年增下滑，為人民幣55億~56億元，而2023年同期為人民幣77.91億元。2024年預計扣非後淨利潤虧損人民幣11.2億至13.2億元，2023年為盈利人民幣2.1億元。顯示2024年營收、利潤雙雙下滑。

對於虧損原因，完美世界公告表示，隨著遊戲及影視行業競爭加劇，公司在探索業務轉型升級的過程中，遇到階段性困難與挑戰，報告期內部分新遊戲及影視項目不及預期。此外，該公司在影視業務上的相關存貨減值損失及壞帳損失等也拖累了當期的業績，疊加針對被投資企業確認的損失，導致2024年業績的虧損。

如果就遊戲業務而言，完美世界預計2024年度歸屬於上市公司股東的淨虧損為人民幣6.5億~7.5億元，預計扣除非經常性損益後的淨虧損6.1億~7.1億元。完美世界指出，公司對市場變化前瞻不足，產品布局欠妥，同期推進了多個大中型項目，部分研發團隊沒有及時跟上項目的創新力度及品質要求，公司管理流程沒有及時做出適應性調整，致使部分項目未能實現預定目標。

2024年遊戲業呈現冷暖兩樣情。科技巨頭騰訊在2024年迎遊戲大年，得益於常青遊戲的穩定和《地下城與勇士:起源》的成功發布，遊戲業務出現了較大的增長。騰訊董事長馬化騰在2024年度員工大會上講話提及，遊戲事業部「非常爭氣」。

大陸遊戲工委數據顯示，2024年大陸國內遊戲市場實際銷售收入超人民幣3,257億元，相比2023年的人民幣3,029億元年增7.5%，再創新高。當年遊戲用戶規模6.74億人，年增0.94%，亦為歷史新高點。顯示遊戲行業在2024年持續增長。

第一財經報導，2024年共計有1,417款遊戲獲發版號，包括1,306款國產遊戲版號和111款進口遊戲版號，也創下近幾年來數量之最，分析師認為，近年政策對於遊戲行業是有扶持的。

遊戲產業一方面持續成長，另一方面也與裁員、內卷與高成本等現象並存。數據統計網站Game Industry Layoffs匯總的2024年全球遊戲公司裁員信息顯示，受裁員波及的公司總部分布上，美國遊戲公司佔到了39%，為今年裁員情況最嚴重的地區。中國大陸公司佔8%，日本和韓國各佔6%。