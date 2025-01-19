陸官員指控：美對陸關鍵資訊設施 大規模長時間網攻

即將卸任的美國白宮國家安全顧問蘇利文日前受訪表示，美方已向中方發出警告，如果對美國關鍵基礎設施進行破壞性網路攻擊將招致「嚴重後果」。大陸官媒近日引述大陸外交部官員說法，反控美國對大陸實施長時間、系統性大規模的網路攻擊，包括網路間諜，以及危害大陸電信、金融、交通等關鍵資訊基礎設施等。

除了蘇利文近日的說法，近1年來，美方數次指控駭客團體「伏特颱風」（Volt Typhoon）、「鹽颱風」（Salt Typhoon）與大陸情蒐有關。17日美國財政部才就「鹽颱風」駭客攻擊，對1名上海駭客、與1家陸企實施制裁。

大陸官媒央視旗下「玉淵譚天」19日發表文章，引述大陸外交部「網絡和數字事務協調員」王磊稱，中方已向拜登政府明確表示，中方拒絕美方在缺乏證據的情況下，就相關個案對中方提出指責。文章也提到，美國對大陸網路攻擊「已超出傳統間諜範圍」，中方也已向美方明確提出關切。

王磊稱，大陸也根據相關法規，向美方表達大陸關鍵資訊基礎設施的劃分範圍和依據，展現中方在保護自身關基安全（關鍵信息基礎設施安全）問題上的嚴肅態度。

王磊表示，目前雙方在網路領域有分歧，「但完全可以在平等和相互尊重的基礎上，以事實證據為依據，以共同規則為準繩，開誠布公討論任何各自關注的事項」。更重要的是，從更廣的範圍，更長遠的角度，並指雙方應該想清楚，中美應建立什麼樣的網路關係，以何種規則進行互動，共同探尋在網路空間的正確相處之道。

王稱，中美是全球網路領域最有影響力、也是對網路依賴最深的兩個大國。雙方在維護自身網路安全特別是關基安全上有相似關切，維護網路空間的和平與穩定不僅符合雙方共同利益，更應是雙方共同努力的目標。

王磊也向美國新政府喊話，表示中方願透過對話，與美方共同建構和平穩定、相互尊重的中美網路關係，「我們堅信，無論美國政府如何輪換，從長遠看，這都是解決雙方共同關切的最佳途徑。」