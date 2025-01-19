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TikTok提前關閉下架！致歉稱將與川普合作 用戶哀嚎「還我90分鐘」

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禁令將生效！TikTok正式通知美國用戶將「暫停服務」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok在美面臨的禁令將於19日生效，根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務」（temporarily unavailable）。（圖／截自小紅書）
陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok在美面臨的禁令將於19日生效，根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務」（temporarily unavailable）。（圖／截自小紅書）

陸企「字節跳動」旗下短影音平台TikTok，在美國面臨的禁令將於19日生效。儘管美國候任總統川普18日受訪透露，「很有可能」延長字節跳動出售TikTok的期限90天，且最快在上任首日的20號宣布，但與禁令中間存在1天時間差。根據最新消息，TikTok在18日正式透過App通知美國用戶將「暫停服務（temporarily unavailable）」。

新華社報導，TikTok公司當地時間18日晚間通知美國用戶，由於美官方禁令19日起生效，TikTok軟體將暫時對用戶停止服務。

先前隨著19日禁令大限將至，許多「TikTok難民」湧入另一款大陸社群媒體「小紅書」。許多用戶18日在小紅書貼出TikTok向美國用戶發出的通知截圖。

TikTok在這則通知中表示，「我們很遺憾美國禁止TikTok的法律將於1月19日生效，迫使我們暫時無法提供服務。我們正在努力盡快恢復在美國的服務，感謝您的支持。請持續關注。」

路透報導，截至18日，美國TikTok用戶仍然可以點擊訊息並操作該應用程式。

川普18日接受美國國家廣播公司（NBC News）採訪時說，儘管尚未做出最後決定，但他正考慮要求字節跳動將TikTok出售給非陸企的期限推遲90天，他表示，這是考慮選項之一，延長90天是最有可能的，因為這個時間長度是適當的。如果決定這樣做，他將於20日上任當天宣布。

TikTok 字節跳動 美國

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