大陸國產C919大飛機 今年拚出廠30架

大陸國產大飛機C919加速生產，在2025年上海兩會上，上海市人大代表、中國商用飛機公司副總經理沈波在接受澎湃新聞獨家採訪時披露，2025年C919產能將達到50架，預計出廠達到30架。

澎湃新聞報導，截至2024年12月19日，中國商飛已向三大航空公司交付14架C919飛機。 2024年12月31日，中國東航第十架C919正式入列。

據悉，C919大型客機是中國大陸首次依照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴射式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4,075至5,555公里。目前，C919訂單數字已經超過千架。其中，國航、東航、南航三大航空央企均已向商飛訂購百架大飛機。到2031年，三大航將分別引進100架國產大飛機。

近日，2025民航工作會議上指出，2024年C919運送旅客突破100萬人次，國產飛機進入規模化發展、多用戶營運新階段。

今年，民航將做好C919、C909證後管理改型優化適航審定。