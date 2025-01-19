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深圳去年進出口值創高

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
最新數據顯示，深圳2024年進出口總值達人民幣4.5兆元，年增16.4%，增速較大陸全國快11.4個百分點。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。新華社
最新數據顯示，深圳2024年進出口總值達人民幣4.5兆元，年增16.4%，增速較大陸全國快11.4個百分點。圖為深圳蛇口貨櫃碼頭。新華社

最新數據顯示，深圳2024年進出口總值達人民幣4.5兆元，年增16.4%，增速較大陸全國快11.4個百分點。出口人民幣2.81兆元，年增14.6%，連續32年居大陸城市首位；進口人民幣1.69兆元，年增19.6%，進口、出口值均創歷史新高。其中，對台灣的進出口年增20.7%。

深圳當地一位智庫專家表示，深圳外貿接下來面臨的挑戰也不小，一方面，2024年進口、出口均取得雙位數增長，在進出口總值達到人民幣4.5兆元的高位後，再保持高增速本身難度更大；另一方面，隨著主要貿易夥伴的政局變動，國際地緣政治風險加大，這對深圳外貿的影響不容忽視。

第一財經報導，從進出口地區、國家來看，東協、香港、美國作為深圳前三大貿易夥伴，進出口金額分別為人民幣7,515.5億元、7,014.8億元、4,635.2億元，年增22.3%、10.7%、11.5%，合計佔42.5%；台灣、韓國、日本進出口則分別增長20.7%、23.6%、17.5%。

從產品來看，深圳的支柱產業電子產業進出口形勢穩定，機電產品出口人民幣2兆元，年增12.1%，佔同期深圳出口總值71%；手機、電腦、家用電器等傳統電子產品合計出口人民幣3,774.3億元，年增6.8%；鋰電池、電動汽車、太陽能發電等「新三樣」產品出口人民幣996.9億元，年增11.5%。

人民幣 深圳 電動汽車

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