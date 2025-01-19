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陸GPU獨角獸 沐曦將上市

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸又有一家國產GPU企業衝刺股票上市（IPO），沐曦集成電路公司完成上市輔導備案，輔導機構為華泰聯合證券，準備到上海科創板上市。

值得注意的是，除沐曦外，近半年來已有多家大陸國產GPU獨角獸相繼開啟IPO。2024年8月23日、9月10日和11月6日，燧原科技、壁仞科技和摩爾線程相繼與中金公司、國泰君安證券和中信證券簽署輔導協定，啟動A股上市進程。

《科創板日報》報導，沐曦在2020年9月成立於上海，主攻AI晶片，已推出曦思N系列GPU用於智算推理，曦雲C系列GPU用於通用計算，以及曦彩G系列GPU用於圖形渲染。沐曦產品採用自主研發的GPU IP，擁有完全自主的指令集和架構，配以相容主流GPU生態的完整軟體棧。

目前，大陸國產AI晶片的主要參與者包括華為海思、寒武紀、海光資訊、壁仞、沐曦、百度、阿里巴巴平頭哥等廠商。財信證券認為，國產AI晶片軟硬體配置奮起直追，部分國產晶片已基本可以對標輝達A800/ H800 系列產品。

看好大陸國產AI晶片的發展潛力，沐曦已獲得紅杉中國、國調基金等數十家知名法人機構的投資。

IPO 上海 電路

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