榮耀換帥 李健將接CEO

大陸知名手機品牌榮耀公司表示，原CEO趙明因身體原因，向公司提出辭去CEO、董事等相關職務，董事會經過慎重討論研究，決定尊重趙明的個人意願，接受他的辭呈，同時決定由李健擔任CEO職務。

華為四年前分割出榮耀公司，並出清股權，以躲避美國追殺，由於近期榮耀正值IPO關鍵時刻，但榮耀手機的影響力卻不斷走低。外界認為，趙明卸任榮耀CEO，或許與背後的大股東不滿有關。

澎湃新聞報導，榮耀發布公告稱，趙明因個人原因辭去公司CEO、董事等相關職務。董事會決定由李健接替趙明開展工作。趙明為榮耀的發展和壯大做出了不可磨滅的貢獻，公司及董事會在此對趙明表示衷心的感謝。

趙明也在公司內網表示，選擇放手和離開榮耀，是人生當中做出的一個最艱難的決定，他從學校畢業就進入華為工作27年，超過20年都是孤身在外，過去十年很多榮耀小夥伴戲稱他為鋼鐵俠，這種長時間、高強度的工作在體檢表上留下了一行行的各種超標，還有對父母、家人的愧疚，所以未來一段時間會調整、修復他不堪重負的身體，陪伴家人，讀讀書，完善自己。

新任CEO李健是位華為老將。他在華為工作20年後，於2021年加入獨立後的榮耀，先後任管理團隊核心成員、副董事長、董事、人力資源部總裁等職務。

業界人士分析，榮耀管理層可能跟股東方有激烈的博弈；此外，榮耀2024年的業績可能未達到預期。

投資人孫飛稱，李健的任命可能比較突然，後續還有變動的可能性。他補充， IPO過程中的高管變動，有可能被解讀為經營狀況不佳，會降低投資者對公司IPO的認購熱情，增加公司IPO的難度和成本。

市調機構Canalys發布2024年第4季大陸智慧手機市場出貨量榜單，榮耀跌出前五。IDC預計，該市場將在2025年繼續增長，但因為換機周期繼續延長，過去幾年積壓的換機需求在2024年逐漸得到了釋放，2025年增速將有所放緩。

因此2024年原本市場競爭白熱化，加上2025年手機市場增速放緩，榮耀想成為贏家並不容易。而IPO在即的榮耀需要一份漂亮的成績單，否則估值很難理想。