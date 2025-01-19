大陸電池業 上演兩強爭霸

大陸乘聯會秘書長崔東樹昨（18）日發文稱，電池企業的競爭格局，已形成寧德時代和比亞迪兩者相對較強的特徵。從2022年的頭兩家企業72%的比例，到今年仍保持70%的比例，其它企業有近30%左右的空間。

IT之家報導，崔東樹指出，目前比亞迪與寧德時代的差距仍較大，比亞迪的占比從2020年的15%上升到2024年的25%，而寧德時代從2020年的50%降至2024年的45%，其它電池企業的占比也出現了明顯分化的態勢。

2024年動力電池市占為寧德時代45.2%，比亞迪25.1%，中創新航6.9%，國軒高科4.5%，億緯鋰能3.4%，蜂巢能源3.0%，欣旺達3.0%，瑞浦蘭鈞2.2%，正力新能1.9%，LG新能源1.5%。

大陸動力電池市占

大陸動力電池市場競爭激烈，寧德時代常年市占率超過50%穩居第一，直到2022年才跌破50%來到47.2%，主要原因是比亞迪等業者急起直追，也讓寧德時代營收出現衰退，去年前三季財報顯示，寧德時代營收人民幣2,590億元，年減12%，其產能利用率下滑至65%，比2023年的70%低5個百分點，市場並傳出寧德時代有兩條生產線停產。

不過，寧德時代去年前三季淨利潤卻是逆勢成長15.5%至人民幣360億元，主要原因是上游原材料碳酸鋰價格大跌，加上成本控制得宜，寧德時代去年第3季的毛利率仍高達31.1%，是2018年第4季以來的新高。

崔東樹提到，2024年12月的鋰電池大陸銷售的裝車75.4Wh，年增57%；三元電池裝車年減14%，占比19%，低於同期；而磷酸鐵鋰電池裝車年增95%，占比81%，三元電池增長有所放緩。前12月鋰電池裝車548G，年增41%。

崔東樹指出，原有的電池的格局沒有明顯變化，看誰投資多，然後就能獲得較大的市占，因此形成主力電池企業擴張表現持續較強的特徵；而中小型電池企業也有靠技術或其它方面突破，獲得一定增長的機會。

因此，崔東樹認為，電池格局在高速增長中總體相對穩定。但未來電池產業變化的機會相對較大，未來整車企業造電池或整車聯合相關的企業共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套的產品。