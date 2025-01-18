2024年全球顯示器出貨量 冠捷穩居第2、宏碁第7

根據洛圖科技（RUNTO）18日發布最新資料顯示，2024年全球顯示器市場品牌整機出貨量達1.27億台，較2023年增長1.5%。其中冠捷排名第2、聯想排名第5、宏碁排名第7。

在這場激烈的市場競爭中，戴爾以2,370萬台的出貨量，榮膺2024年全球出貨量榜首，儘管僅微增0.2%，但市場地位依然穩固。

緊跟在後的是TPV OBM（冠捷系），出貨量接近1,700萬台，穩居第2。冠捷系旗下的AOC品牌在電競熱潮中表現搶眼，特別是在大陸市場的表現更為突出。

三星、惠普、聯想、LG等品牌分列第3、4、5、6名，出貨量均突破千萬台大關，年增率介於0.7%至4.0%之間。

而宏碁以近800萬台的出貨量和10.1%的年增率，成為Top品牌中漲幅最高的品牌，市占也達到了6.2%，排名第7。

洛圖科技認為，整體而言，一定時間內，顯示器將會是主流顯示產品中「價格戰」最激烈的產品之一。從競爭角度出發，未來能在價格戰中勝出的企業要不是擁有足夠的先發優勢和管道配置的品牌；要不則是擁有強供應鏈管理能力的品牌，甚至是具備核心物料的自給能力。

進入2025年，洛圖科技指出，全球顯示器整機市場將在高刷新率、Mini LED、OLED等新型顯示技術的廣泛應用，和區域刺激政策的推動下，展現出新的活力。預計達到1.29億台，漲幅約為2.0%，這一預測預告球顯示器市場將持續呈現穩健發展的態勢。

在大陸市場，電競依然將是推動市場擴容的核心因素。隨著競爭的充分和生產成本的優化，顯示器的產品價格將進一步親民化。此外，線上教育、遠端辦公等新興需求的興起，將使多功能、高性價比的顯示器產品迎來更廣闊的發展空間。