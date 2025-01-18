華為2024年分紅1.41元低於前年 業內人士分析受「這些原因」影響

華為2024年度分紅方案出爐，每股分紅1.41元，低於2023年的1.5元。

證券時報報導，華為最新公布的內部文件顯示，員工持股計畫（ESOP）的2024年度分紅，每股價格為7.85元，每股分紅1.41元，按此計算虛擬股分紅收益率約為18%（稅前）。

業內人士分析，華為前幾年遭遇制裁，營收和利潤受到很大影響，因此整體股票收益率也有所下降，2024年，儘管華為手機業務常態回歸、其他汽車等業務正快速發展，但畢竟新業務研發投入大，且當前全球經濟局勢複雜多變，因此2024年華為股票收益率略降也基本符合預期。

華為投資控股有限公司是100%由員工持有的民營企業，股東為華為投資控股有限公司工會委員會和任正非。

據華為2023年財報，截至2023年12月31日，華為員工持股計畫參與人數為15萬1,796人，均為華為在職員工或退休保留人員。其中，任正非作為自然人股東持有公司股份，也參與了員工持股計畫。截至2023年底，任正非的總出資相當於公司總股本的比例約0.73%。

2023年，華為內部股票每股分紅1.5元，這意味著2024年華為股票分紅情況略差於上一年。

業績方面，2024年前三季，華為營收5,859億元人民幣，年增29.5%，淨利潤628.7億元人民幣，年減13.8%，淨利潤率為10.7%。

華為今年淨利潤下滑或與其研發投入大增有關。根據財報，華為今年前三季研發費用為人民幣1,274.1億元，年增11%。第三季，華為研發費用人民幣385億元，年增19%，占營收的比重約為23%。

還有一個原因可能與華為出售榮耀以及超聚變等業務有關，華為2023年前三季的「公允價值變動收益」達到人民幣553億元，而在2024年前三季度，該收益為虧損4.5億元。

從華為內部股票歷年分紅情況來看，其分紅情況有漲有跌：2010年至2024年間，每股分紅最高為2010年的2.89元，每股收益率高達53.3%；2020年之後，華為股票每股分紅均在2元以下，分別為1.86元、1.58元、1.61元、1.5元、1.41元，整體有漲有跌。