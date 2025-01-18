陸2024年加力支持「以舊換新」 直接拉動消費近人民幣2,700億元

大陸在2024年推動大規模設備更新和消費品以舊換新。央視報導，根據大陸商務部披露數據，2024年大陸中央加力支持以舊換新八大類家電產品實現銷售量6,200多萬台，直接拉動消費近人民幣2,700億元。

同時，以舊換新政策帶動回收拆解量雙增長。2024年廢舊家電回收量按年增長14.83%，規範拆解廢家電數量按年增長20%。

上述數字比大陸商務部日前公布的全年統計數字更高，大陸商務部市場運行和消費促進司司長李剛8日在記者會上宣布，2024有超過3,600萬名消費者購買了八大類家電產品5,600多萬台，帶動銷售額人民幣2,400億元。

李剛另公布，2024年汽車報廢更新超過290萬輛，置換更新超過370萬輛，帶動汽車銷售額人民幣9,200多億元；家裝廚衛「煥新」帶動銷售相關產品近6,000萬件，銷售額約人民幣1,200億元，電動自行車以舊換新超過138萬輛，帶動新車銷售超過37億元；

大陸國務院在去年3月印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。大陸國家發展改革委、大陸財政部7月聯合印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。

大陸發改委、財政部在本月8日宣布「以舊換新」升級，大陸財政部經濟建設司司長符金陵表示，近日中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金人民幣810億元，支援各地做好政策持續實施的銜接工作。