中國商飛2025年C919產能將達50架 預計下線量達30架

據澎湃新聞，1月17日，在2025年上海兩會上，上海市人大代表、中國商用飛機有限責任公司黨委常委、副總經理沈波在接受澎湃新聞記者獨家採訪時披露，2025年C919產能將達到50架，預計下線量達到30架。

數據顯示，截至2024年12月19日，中國商飛已向三大航交付14架C919飛機。2024年12月31日，中國東航第10架C919正式入列。

據悉，C919大型客機是中國大陸首次依照國際通行適航標準自行研製、具有自主智慧財產權的噴射式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里。目前，C919訂單數字已經超千架。其中，國航、東航、南航三大航空央企均已向商飛訂購百架大飛機。到2031年，三大航將分別引進100架大飛機。

近日，2025民航工作會議上指出，2024年C919運送旅客突破100萬人次，國產飛機進入規模化發展、多用戶營運新階段。今年，民航將做好C919、C909證後管理改型優化適航審定。

沈波並表示，目前C929寬體客機正在進行初步設計與供應商的選擇工作，即將轉入詳細設計階段。

據澎湃新聞記者了解，C929是大陸自主開發的噴射式寬體客機，座級280座，航程12,000公里。 C929是中國第一款雙通道遠端寬體客機，中國商飛作為專案的唯一主製造商、型號合格證申請人和持證人。 C929可以廣泛滿足全球國際間、區域間航空客運市場需求。

2024年11月12日，在第十五屆中國國際航空航天博覽會期間，中國商飛在產品發布會上宣布，中國國航與中國商飛簽署C929客機首個用戶框架協議，意向成為C929寬體客機的全球首家用戶。