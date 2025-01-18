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萬科CEO被公安帶走 加劇投資人對中國房地產擔憂

中央社／ 台北18日電

中國房地產開發商萬科執行長祝九勝日前被公安機關帶走，雖然隨後透過微信發文報平安，然而這起事件加劇了市場對於持續不振的中國房地產業的擔憂。

據財聯社報導，祝九勝傳出於15日被帶走後，於17日凌晨更新了微信朋友圈，並留下「節前出差、春節團聚節後返工、短暫過渡選商旅短租，連住更實惠。」隨後有媒體記者曾與祝九勝短暫通話。

路透社報導指出，祝九勝的事件加劇了市場對於陷入困境的中國房地產業的擔憂，因為萬科受到國企的支持，而其他遭受危機的開發商多是私營企業，「原先並不認為萬科會受到中國房地產市場動盪的影響」。

去年年初，萬科面臨財務困境的消息在市場上傳開，每月銷售額大幅下跌而出現虧損，尋求延長債務期限。當時市場就有分析指出，若萬科無法如期償還債務，將會影響消費者、投資者的信心。

報導引述券商大華繼顯的董事梁偉源表示，祝九勝在微信上發布短文後，外界仍然會擔心，不清楚公司的情況如何。「如果一家擁有國有大股東的開發商陷入困境，這可能意味著更多的私營開發商也可能走上同樣的道路」。

據公開資訊，祝九勝過去曾在中國國有銀行中國建設銀行的深圳分行工作了19年，於2012年加入萬科，並於2018年成為執行長。

報導提到，國際信用評等機構穆迪（Moody's）於17日將萬科的企業評級從B1下調至B3，展望為負面，理由是未來6到12個月內，在銷售低迷和債務到期增加的情況下，萬科的流動性風險將不斷加劇，「流動性管理挑戰和再融資風險上升，將增加萬科的執行風險和市場波動風險」。

摩根大通（J.P. Morgan）則在一份報告中表示，CEO被帶走聽起來可能很負面，但重要的是，「要注意中國政府的最終決定是否是支持萬科履行債務義務」。

房地產 開發商

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